Die SPD im Bundestag will Mieter angesichts steigender Energiekosten und einer hohen Inflationsrate bundesweit stärker schützen. SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz brachte am Dienstag wegen der hohen Energiepreise einen Kündigungsstopp für Mietwohnungen ins Gespräch. Es könne nicht sein, dass Mieter auf die Straße gesetzt und aus den Städten hinausgedrängt würden, weil sie ihre Gasrechnung nicht bezahlen könnten, sagte Hubertz.

SPD-Generalsekretär und Mietenpolitiker Kevin Kühnert sagte: „Machen wir uns nichts vor. Neben vielen freundlich gesinnten Vermietern gibt es auch diejenigen, die darauf geiern, dass irgendwann die Situation einer verpassten Mietzahlung entsteht, aus der heraus man ein Kündigungsrecht ableiten kann.“ Bei einer Neuvermietung könnte die gleiche Wohnung dann zu einer deutlich höheren Miete angeboten werden. „So eine Situation möchten wir verhindern“, so Kühnert. „Das müssen wir jetzt schnell angehen.“

Der SPD-Bauexperte Bernhard Daldrup sprach sich zudem dafür aus, Indexmieten, die an die Inflationsrate gekoppelt sind, stärker zu begrenzen. Über viele Jahre hätten diese Verträge keine Rolle gespielt, sagte er. Doch mit der steigenden Inflation ändere sich die Lage „dramatisch“. „Deswegen muss hier interveniert werden“, sagte Daldrup. Darüber werde mit der FDP zu reden sein, die Verschärfungen des Mietrechts grundsätzlich skeptisch gegenübersteht.

Kevin Kühnert forderte Justizminister Marco Buschmann (FDP) auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Erleichterungen für Mieter schnell auf den Weg zu bringen. Dabei geht es unter anderem um die Absenkung der Mieterhöhungsspielräume von 15 auf elf Prozent in drei Jahren auf angespannten Wohnungsmärkten wie in Berlin. Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe ja gesagt, gegen die Krise müssten alle Überstunden machen. „Vielleicht fängt Herr Buschmann einfach an mit den Überstunden und sorgt dafür, dass das nach der Sommerpause zackig funktioniert mit der Gesetzgebung“, sagte Kühnert.

Erste Überlegungen zu neuer Wohngemeinnützigkeit

Neben einer Verringerung der Mieterhöhungsspielräume geht es bei den geplanten Mietrechtsänderungen zudem darum, die Erstellung von Mietspiegeln auf eine breitere Basis zu stellen. So sollen künftig im Mietspiegel nicht nur die geänderten Mieten der vergangenen sechs Jahre, sondern die geänderten Mieten der vergangenen sieben Jahre einfließen. Ebenfalls verabredet ist, dass die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert wird. Sie schreibt vor, dass Vermieter beim Abschluss neuer Verträge – von Ausnahmen abgesehen – die ortsübliche Miete um maximal zehn Prozent überschreiten dürfen.

SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz nannte am Dienstag zudem erste Überlegungen zur geplanten Einführung der neuen Wohngemeinnützigkeit. Sie könne sich vorstellen, dass Wohnungen, die unter die Wohngemeinnützigkeit fallen, zu einer Miete angeboten werden, die die ortsübliche Miete um zehn Prozent unterschreiten. Im Gegenzug sollten Eigentümer Steuervergünstigungen erhalten. „Der Eigentümer muss sich dann aber auch dazu verpflichten, den Gewinn nicht an die Aktionäre auszuschütten“, sagte Hubertz. Ein paar Prozent Rendite für Vermieter seien in Ordnung, doch sollte das Gros der Einnahmen wieder in die Bestände investiert werden.

Koalitionspartner FDP: Mögliche Reformen im Mietrecht werden geprüft

Die FDP reagierte auf die Forderungen zurückhaltend. „Wir brauchen angesichts der steigenden Energiepreise praktikable und schnelle Lösungen“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Daniel Föst. „Nur so werden die Menschen nicht von den steigenden Kosten erdrückt.“ Die Koalition habe deshalb in den vergangenen Monaten etliche Erleichterungen auf den Weg gebracht: das 9-Euro-Ticket, die Abschaffung der EEG-Umlage, den Tankrabatt, Energiegeld und Heizkostenzuschuss.

Deutschland müsse parallel dazu alles daransetzen, dauerhaft energiepolitisch unabhängiger zu werden. „Fest steht: Wir müssen die Menschen entlasten und gezielt dort unterstützen, wo die Energiepreise zur Armutsfalle werden“, so Föst. „Dafür wird diese Koalition sorgen.“ Immer weitere und sich zum Teil widersprechende Forderungen halte er nicht für zielführend. Die möglichen Reformen im Mietrecht würden derzeit geprüft – wie es im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Dazu gehörten „Indexmieten, Kappungsgrenzen und andere Themen“.