Neuer Stoff in alten Leitungen: Berlin startet Gasnetz-Umbau für Wasserstoff

Bis vor kurzem galt grüner Wasserstoff, der mit Wind- und Sonnenstrom gewonnen wird, noch als der „Champagner unter den Energien“ – zu teuer, zu knapp, zu aufwendig. Inzwischen ist jedoch klar, dass die Energiewende ohne den klimaneutralen Brennstoff nicht zu schaffen sein wird. Auch in Berlin weiß man das. „Wasserstoff wird uns dabei helfen, das Stromsystem und die Wärmenetze abzusichern und beide sicher über die Winter zu bringen“, sagte Gasag-Chef Georg Friedrichs am Dienstag auf dem Schöneberger Euref-Campus. Dort hatte er zusammen mit der Berliner Energiesenatorin Franziska Giffey und dem Chef der ebenfalls zur Gasag gehörenden Gasnetzbetreibergesellschaft NBB die Strategie für ein leistungsfähiges Berliner Wasserstoffnetz vorgestellt.

Demnach sollen in der ersten Phase bis 2030 zwei große Trassen in der Stadt entstehen, über die vor allem die Heizkraftwerke von Vattenfall mit Wasserstoff versorgt werden können. Damit, so die Planung, könnten dann bereits fast 50 Prozent des gesamten Berliner Gasverbrauchs durch Wasserstoff ersetzt werden.

Diese beiden Haupt-Pipelines sind zwei insgesamt 60 Kilometer lange Hochdruckleitungen, die den Wasserstoff an Stationen am Berliner Stadtrand aus dem ebenfalls noch entstehenden bundesweiten Wasserstoffnetz übernehmen. Die Ostleitung führt demnach vom Nordosten Berlins über den Stadtteil Marzahn bis nach Berlin-Mitte. Die Westleitung verbindet die großen Verbraucher in den Stadtteilen Wilmersdorf und Charlottenburg miteinander. Für beide Leitungen ist eine Anschlussleistung von mehr als 500 Megawatt vorgesehen.

Über die Höhe der Investitionskosten will man sich bei der Gasag-Tochter NBB derzeit noch nicht konkret äußern. Allerdings rechnet man mit „mit vergleichsweise geringen“ Kosten, da die Planung auf der Umstellung bestehender Gasleitungen beruhe, was auch den Bau neuer Trassen im Berliner Stadtgebiet vermeide. Zudem ermögliche dies eine schnellere Umsetzung.

Ost-Berliner Leitung bereits wasserstofferprobt

Technische Gutachten mit wissenschaftlicher Begleitung unter anderem des Tüv hatten den Angaben zufolge der Transportleitung im Ostteil der Stadt bereits im vergangenen Jahr die Wasserstofftauglichkeit attestiert und einige wenige erforderliche Maßnahmen bestimmt. Die Leitung Berlin-West soll in diesem Jahr dieser Prüfung unterzogen werden. Zugleich wird ermittelt, an welchen Stellen Investitionen in Anlagen und Armaturen erforderlich sind.

Tatsächlich ist insbesondere der Ost-Berliner Teil des insgesamt etwa 7000 Kilometer langen Berliner Gasnetzes durchaus wasserstofferprobt. Denn das dort bis in die 1960er-Jahre genutzte Stadtgas war vorwiegend aus Braunkohle gewonnen worden und hatte einen Wasserstoffanteil von bis zu 62 Prozent. Und eine Stahlpipeline, die zwei Drittel Wasserstoff sicher transportieren kann, sei auch für 100 Prozent geeignet, sagen Experten.

In einer zweiten Phase, die etwa 2040 abgeschlossen sein soll, werden etwa auch Industriebetriebe und Wohnquartiere an das Wasserstoffnetz angeschlossen. Dazu werden weitere 150 Kilometer Hochdruckleitung für den Wasserstoff-Transport vorbereitet. Es ist geplant, Verbraucher mit einer Leistung von mehr als 30 Megawatt anzuschließen. Das wären auch Energieanlagen für kleinere Wärme- und Quartierskonzepte. Unter dem Strich soll das eine 60-prozentige Dekarbonisierung des heutigen Gastransports ermöglichen. Im Vergleich zur ersten Phase mit den zwei großen Wasserstoff-Hochdruckleitungen besteht in Phase zwei noch mehr Flexibilität in der Gestaltung und im Anschluss von Wasserstoffnetzkunden. In einer dritten Phase, die bis 2045 gehen soll, wird das Netz noch feiner verzweigt.

Für Gasag-Chef Georg Friedrichs ist Wasserstoff der Schlüssel für die Speicherung von erneuerbarer Energie, die aus Wind und Sonne gewonnen wird. Zudem sei es preiswerter, Wasserstoff durch Pipelines zu transportieren, als Strom durch Kabel.

Berlins Wirtschafts- und Energiesenatorin Franziska Giffey bezeichnete die Pläne für die Wasserstoffinfrastruktur als historisch und verglich sie mit dem Bau erster Elektrizitätswerke vor über einem Jahrhundert. Die Wasserstofftechnologie sei ein wichtiges Werkzeug für ein Berlin, das „möglichst noch vor 2045“ klimaneutral sein soll. Zugleich könne die Stadt damit zeigen, was möglich ist. Laut Giffey habe Berlin das größte Fernwärmenetz Europas und bestreite seine Wärmeversorgung zu 28 Prozent über Fernwärme. Für die erfolgreiche Wärmewende seien das nicht die schlechtesten Voraussetzungen.