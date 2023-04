Wärmepumpen sind das kleinere Problem: In Berlin fehlt es an grünem Strom

Der Ökostrom-Anteil in der Hauptstadt liegt bei 32 Prozent. Solaranlagen sollen das ändern. Doch droht die explodierende Nachfrage dem Angebot davonzulaufen.

Noch ist es kein Gesetz, aber die Regierungsparteien sind sich einig. Schon ab dem kommenden Jahr müssen neu eingebaute Heizungen wenigstens zu zwei Dritteln mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es ist ein erster Schritt, um Deutschland auch im Wärmesektor bis spätestens 2045 klimaneutral zu bekommen. Ein großes Ziel ist es zudem, denn bekanntermaßen gibt es derzeit weder Wärmepumpen in ausreichenden Zahl noch Profis, die die Geräte zu installieren wissen. In Berlin kommt noch ein Problem dazu: Es mangelt an grünem Strom.