Entdeckt im Humboldt-Forum: Was China einst der DDR schenkte

Von vergangenen Zeiten künden die Staatsgeschenke an ein vergangenes Land. Kunstgeschichte aus China in der DDR – zu sehen im Humboldt-Forum.

Wer durch die Ausstellung des Museums für Asiatische Kunst im Humboldt-Forum schlendert, sieht in einer Vitrine ein Räuchergefäß und einen Teller mit blauem Dekor. Das Schild weist sie als Staatsgeschenke an die DDR aus.



Unerwartet konfrontiert mit Geschenken an ein Land, das es nicht mehr gibt, frage ich an, wie es zu diesen Ausstellungsstücken kommt. So erfahre ich von der Kuratorin Birgitta Augustin, dass sie zu 251 Objekten gehören, die die Volksrepublik China der DDR 1959 zum zehnten Gründungstag beider Länder verehrte.

Ergänzung der Ostasiatischen Sammlung

Aus Platzgründen sind es nur wenige Stücke, die die Öffentlichkeit jetzt bewundern kann. Kuratorin Uta Rahman-Steinert stellt sie vor: „Es sind 175 Keramiken, neun Gegenstände aus Lack, zehn Jadeschnitzereien und zehn Objekte in verschiedenen Emailtechniken sowie 47 Seidenwebereien und -stickereien vom Neolithikum, ab dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis zum Ende der Kaiserzeit 1911.“ Sie sollten die Ausstellungen der 1952 neu gegründeten Ostasiatischen Sammlung ergänzen.

Im Pergamonmuseum wurden die Geschenke zunächst in der Sonderausstellung „Viertausend Jahre chinesische Keramik und Porzellan“ präsentiert. Anschließend integrierten die Museumsleute einen Großteil in die Dauerausstellungen. Im Zuge der Vereinigung der Staatlichen Museen zu Berlin 1991 legte man die Bestände der Ostasiatischen Sammlung (Ost) und des Museums für Ostasiatische Kunst (West) in der Dauerausstellung in Dahlem zusammen. Das Museum für Asiatische Kunst zeigte die Stücke bis auf aus konservatorischen Gründen nicht dauerhaft ausstellbare Objekte aus den organischen Materialien Lack und Seide bis zur Schließung der Ausstellungen 2017.

Ein Raum mit einem kosmischen Gefühl

Zu Hause sind die edlen Objekte heute in einem Raum, der mich beruhigt und mir Geborgenheit vermittelt. Es ist schummrig darin, eine filigrane und dennoch markante helle Holzkonstruktion schwebt unter der Decke – und wie eine riesige Wolke über allem.



Birgitta Augustin erklärt mir, die Holzkonstruktion sei „eine abstrakte Reminiszenz an ein nach innen gewölbtes Satteldach, wie für Tempel- und Palastdächer in China üblich“. Wang Shu, der Architekt und Pritzkerpreisträger (2012), der diesen Raum konzipierte, habe einen Raum kreieren wollen, der denen, die ihn besuchen, das Gefühl vermittelt, dass er aus China kommt.

Alle Formen und Materialien dort haben eine besondere Bedeutung. Birgitta Augustin erläutert: „Die besondere Dachform bedeutet Himmel. Die lehmverputzten Wände und der Natursteinboden bedeuten Erde. Zusammen bilden Himmel und Erde das Universum.“ Die Galerie sei also ein Raum mit einem kosmischen Gefühl.