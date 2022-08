Der vermisste Student Timothy S. ist gefunden worden. Nach Informationen der Berliner Zeitung sei der 22-Jährige bereits am vergangenen Freitagabend, 5. August, von der Polizei befreit worden. Er wurde gegen seinen Willen in einer Berliner Wohnung festgehalten. Offenbar wurde er entführt, es steht der Verdacht des erpresserischen Menschenraubs im Raum. Ein Täter konnte bereits festgenommen werden. S. wurde unverletzt befreit.

S. war vor seinem Verschwinden zuletzt in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni gesehen worden, um 3.14 Uhr, in einer Sparkassenfiliale in der Zehlendorfer Straße in Teltow. Das ist kurz hinter der Berliner Stadtgrenze. Den Abend des 29. Juni hatte er in der Nord-Neuköllner Kneipe Bechereck in der Okerstraße 35 verbracht und war danach in sein Studentenwohnheim in der Lichterfelder Goerzallee zurückgefahren. Von dort aus wollte er am frühen Morgen mit einem Uber zum Treptower Park, Bulgarische Straße, fahren. Er stieg ein, aber 100 Meter später schon wieder aus. Eine Woche lang fehlte von ihm jede Spur.

Wie die Polizei den jungen Mann letztlich finden konnte, ist zur Stunde noch unklar. Auch wie es S. jetzt geht. Seine Familie äußerte sich bislang nicht. Allerdings posteten Freunde und seine Schwester bereits Fotos von ihm auf Instagram: „We got him, wir haben ihn, nach sieben fucking Tagen“, steht auf einem Post. In einem Video auf Instagram war er mit Freunden beim Baden am See zu sehen.