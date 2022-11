Prozess um vietnamesischen Kidnapping-Krimi: Doch keine Aussage des Angeklagten

An diesem sonnig-kalten Montag sind neben deutschen Pressevertretern auch vietnamesische und slowakische Journalisten gekommen. Sie alle müssen ihre Mäntel und Schals, Handys und Taschen abgeben, dürfen nur einen Stift und einen Block in den großen holzvertäfelten Saal des Berliner Kammergerichts in Schöneberg mitnehmen. Die Verhandlung hat kaum begonnen, da wird sie schon wieder unterbrochen. Sie bräuchten noch etwas Zeit, um sich mit ihrem Mandaten zu beraten, beantragen die beiden Verteidiger von Anh Tu L.

Seit vergangenem Mittwoch steht der 32-jährige L. wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung und geheimdienstlicher Agententätigkeit vor Gericht. Er soll an einer Entführungsaktion beteiligt gewesen sein, die es mit jedem Krimi aufnehmen könnte. Am 23. Juni 2017 hatten mutmaßliche Agenten des vietnamesischen Geheimdienstes den Geschäftsmann und Ex-Politiker Trinh Xuan Tanh, genannt TXT, in der Nähe des Berliner Tiergartens in einen silbernen VW Multivan T5 gezerrt und ihn erst in die vietnamesische Botschaft und dann über Brünn, Prag, Bratislava und Moskau nach Vietnam gebracht. Von dort war er ein Jahr zuvor vor der Todesstrafe geflohen.

L. an den sei an den für die Tat wesentlichen Aktionen beteiligt gewesen, heißt es in der Anklage: an Ausspähaktionen im Vorfeld und auch an den Treffen mit dem Vetter von TXT in Prag und Berlin. Über ihn hatten die Agenten versucht, an ihre Zielperson zu kommen. Letztlich fanden sie TXT über seine Geliebte. Diese war von Vietnam über Paris nach Berlin gereist, um ihn im Sheraton Hotel zu besuchen. Die Agenten folgten ihr und kamen ihm so auf die Spur. Nach der Tat seien die Täter mit mehreren Autos, in einer Kolonne, über Brünn nach Prag gereist. Eines der Fahrzeuge habe L. gefahren.

Glaubt man Petra Schlagenhauf, der Anwältin von TXT, die in der Unterbrechungspause auf einer Bank vor dem Gerichtssaal sitzt, dann ist die Beweislage gegen L. erdrückend. GPS-Daten, Funkzellenauswertungen, Aufzeichnungen von Hotel-Überwachungskameras und weitere Beweise ergäben ein eindeutiges Bild seiner Schuld, sagt sie.

Ein Deal für den Angeklagten

Dem Angeklagten Anh Tu L. hatte man am ersten Prozesstag einen Deal angeboten: höchstens fünf Jahre Haft bei einem Geständnis. Er hatte abgelehnt. Vielleicht, weil ihm das Ausmaß der Beweislage noch gar nicht bewusst sei, vermutet Anwältin SChlagenhauf. Zumindest hatten L.'s Anwälte am Ende des ersten Prozesstages angekündigt, er werde sich beim nächsten Termin äußern. Dieser zweite Verhandlundstag war deswegen mit Spannung erwartet worden. Wird der Angeklagte heute sprechen?

Anwältin Petra Schlagenhauf sagt: „Seine Anwälte werden gerade mit Engelszungen auf ihn einreden, damit er eine Erklärung abgibt.“ Dann berichtet sie von ihrem Mandanten. Der war, kurz nachdem er in Vietnam angekommen war, zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Seitdem sei es äußert schwierig gewesen, mit ihm Kontakt aufzubauen. Eine Einreise nach Vietnam wurde Anwältin verwehrt. Vor zwei Wochen habe es aber die deutsche Botschaft endlich geschafft, mit ihm Kontakt aufzunehmen. „Das ist ein gutes Zeichen“, sagt sie. Offenbar gibt es Hoffnung, dass TXT irgendwann zurück nach Deutschland kann. Hier hatte er nach seiner Flucht Asyl gewährt bekommen.

Gesucht wegen Veruntreuung in dreistelliger Millionenhöhe

In Vietnam hatte ihm die Todesstrafe gedroht, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, er habe staatliche Gelder in dreistelliger Millionenhöhe veruntreut. Dahinter vermuten seine Unterstützer jedoch ein politisches Ansinnen. TXT hatte zum westlich orientierten Reformflügel der Kommunistischen Partei gehört. Nachdem dieser bei einem Parteitag unterlag, sei der Druck auf ihn immer größer geworden, sodass er schließlich fliehen musste.

Im Kammergericht ist die Pause nun vorbei. Anwälte, Richter, Journalisten und Besucher werden wieder in den Saal gebeten. Hier wendet sich der vorsitzende Richter nun an den Angeklagten, der wie schon am ersten Prozesstag einen schwarzen Trainingsanzug und Kopfhörer trägt. Ein Dolmetscher übersetzt das, was der Richter sagt: „Sie haben sich lange beraten, wollen Sie sich jetzt äußern?“ Es antwortet einer der Verteidiger von L. Es tue ihm leid, dass das Gericht jetzt so lange habe warten müssen, aber: „Er möchte sich doch nicht äußern.“ Das sei sein gutes Recht, erwidert der Richter. Noch sei seine Geduld nicht überstrapaziert.

Und damit endet ein Prozesstag, dessen Unterbrechung um ein Vielfaches länger dauerte als die eigentliche Verhandlung. Am kommenden Mittwoch geht es weiter. Dann werden als Zeugen die Ehefrau von TXT und sein Cousin erwartet.