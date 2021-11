Berlin - Deutschland ist der zweitgrößte Importeur von Schnittblumen weltweit – mit einem Handelsvolumen von einer Milliarde Euro im Jahr 2020. Die meisten Blumen an Tankstellen, in Discountern und Läden kommen aus den Niederlanden. Nicht wenige haben aber einen weiten Weg aus Kenia oder Ecuador hinter sich. Gekühlt und per Schiff werden etwa Rosen im Winter um die halbe Welt gefahren, um auf Blumenbörsen in Holland zum besten Preis verkauft zu werden. Nach kurzer Zeit landen sie verwelkt im Müll. Viele der Blumen sind zudem erheblich mit Pestiziden belastet, wie Studien gezeigt haben.

Blumen ohne Chemie und Pestizide

Dass das auch anders geht, saisonal und regional nämlich, wollen Reuben und Imke Glaser in Berlin zeigen. Sie betreiben seit August 2020 auf einem Pankower Friedhof die „Mayda Blumenfarm“. In Handarbeit und gänzlich ohne Pestizide, Herbizide und mineralische Dünger kommen die beiden auf ihrer Farm aus. Es wächst, was gerade Saison hat.

Im April beginnt das blühende Farmjahr mit Narzissen in allen Farben und Formen. Sie duften intensiv und halten lange. Auf Tulpen folgt Allium, Zierlauch also, bis schließlich das große Sommerfeld in seiner vergänglichen Schönheit aufblüht. Bartnelken, Kornblumen, Cosmeen, Zinnien wachsen neben Amaranth und anderen.

Dahlien sind die letzten Blumen im Beet

Auch wenn die Beete sich nun im November langsam leeren und die Nächte kalt sind, ist der Winter keine Zeit, in der nichts zu tun wäre. Einige Dahlien stehen noch und im Gewächshaus warten kleine Löwenmäulchen darauf, in den Boden zu kommen, auch die Zwiebeln müssen gesetzt werden. Im Februar beginnt die Anzucht weiterer Schnittblumen.

Sabine Gudath Dahlien im Berliner November.

Reuben und Imke Glase haben Erde an den Schuhen und trotz der Kälte an diesem Morgen viel zu tun. In Amerika, Reuben Glasers Heimat, ist die Slow-Flower-Bewegung schon bekannter, erzählen sie. In Deutschland müsse man noch suchen, bis man Blumen findet, die ohne Chemie wachsen durften. Bisher sind etwa 130 Blumenfarmer und Floristinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Slow-Flower-Bewegung, die Reuben und Imke mitgründeten, organisiert.

Bio-Blumen aus der Region

Doch es gibt sie, die Läden, die Bio-Blumen aus der Region verkaufen: In Wedding bei Blumen Goldbeck etwa finden sich saisonale, regionale Schnittblumen. Von April bis September stammen sie aus biologisch arbeitenden Betrieben im Berliner Umland und sind bio-zertifiziert. Auch in der Kreuzberger Bergmannstraße bietet Fleur Wüst neben dem Eingang zum Friedhof Bio-Schnittblumen an. Die Green Queen Flower GmbH setzt ebenso auf Nachhaltiges in der Vase wie Blattgold in der Nähe des U-Bahnhofs Hermannplatz oder das Blumencafé auf der Schönhauser Allee.

Bio-Blumen gibt es außerdem von den bekannten Bio-Anbauverbänden Demeter, Bioland und Naturland oder mit dem EU-Biosiegel. Verkauft werden sie in Naturkostläden, in Bio-Gärtnereien, auf Märkten oder in Hofläden in Brandenburg.

Die Herstellung von Kompost als Passion

Das Grundstück der Pankower Blumenfarm, 1200 Quadratmeter groß, liegt hinter einem Staketenzaun und direkt neben einer alten Friedhofskapelle. Es ist still hier, und mit etwas Fantasie klingt das Rauschen der Autos auf der nahen B96 wie das Meer.

„Die Berliner Friedhöfe sind grüne Oasen“, sagt Reuben Glaser. Am Anfang, als er noch nicht so lange in der Stadt war, hielt er sie für wunderschöne Parks. Der Profi-Musiker hat nun auf der Blumenfarm seine Berufung gefunden und ist für die Boden- und Pflanzengesundheit zuständig. Eigenen Kompost herstellen und mit Hilfe fermentierter Pflanzenstärkungsmittel die Blumen noch schöner zu machen – das ist seine Passion. Die Erde hier soll an möglichst keiner Stelle brach liegen, die Glaser gärtnern nach den Prinzipien der Permakultur.

Sabine Gudath Imke Glaser pflanzt winzige Löwenmäulchen. Sie können Kälte gut vertragen. Im nächsten Jahr werden sie üppig blühen.

„Wo es geht, arbeiten wir im Anbau mit der No-Till-Methode“, erklärt Imke Glaser. Der Boden wird dabei in Ruhe gelassen, er wird nicht gepflügt oder umgegraben, sondern als lebendiges System betrachtet, in dem etwa das Myzel aus Pilzsporen eine Symbiose mit Wurzeln eingeht.

Mit Pflanzen sprechen hilft, sagt die Großmutter

Wenn niemand schaut, kann es sein, dass Imke Glaser durch die Beetreihen läuft und mit den heranwachsenden Pflanzen spricht. Das hat sie von ihrer Großmutter gelernt. Auch die Mutter war gelernte Gärtnerin mit einem großen Selbstversorgergarten. Gartenbau und Kreativität zu vereinen, das ist das Ziel der 32-Jährigen.

Über das Geschäftsmodell müssen sich Reuben und Imke Glaser für die zweite Saison noch Gedanken machen. Sicher ist, es wird wieder ein wöchentliches Blumen-Abo geben wird. Kooperationen mit Kitas und Firmen sind denkbar. Aber auch Workshops im Blumenbinden und im Winter Workshops im Advent.

Der versteckte Garten wächst mit jedem Jahr, mit jedem Kunden. Slow, langsam, aber dafür nachhaltig. Im April 2022 geht es mit dem Blumenverkauf wieder los.