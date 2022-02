Brandenburgs ehemaliger Bauminister Jochen Wolf ist tot. Der 80-Jährige wurde am Mittwochabend in seiner Wohnung in Brandenburg/Havel leblos aufgefunden. „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte Wilfried Lehmann, leitender Oberstaatsanwalt in Potsdam, am Donnerstag der Berliner Zeitung. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden. Dass es sich um einen Suizid gehandelt haben könnte, bestätigte er nicht.

Wolf wurde deutschlandweit bekannt, als er vor fast genau 20 Jahren vom Landgericht Potsdam wegen versuchter Anstiftung zum Mord an seiner Ehefrau zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden war. Hinter der Tat steckt eine bizarre Geschichte: 1998 brachte sich Wolfs Geliebte Oksana K. um. Wegen der Russin hatte sich der Politiker von seiner Frau nach fast 20 Jahren Ehe getrennt. Die Scheidung zog sich jedoch über Jahre hin, sodass die Russin kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland bekam.

Aus Rache hatte Wolf daraufhin den Mord an seiner Ehefrau geplant, einen vermeintlichen Auftragskiller engagiert und bereits 5000 Mark angezahlt. Doch der „Mörder“, der Wolfs Ehefrau ausgerechnet als Gärtner ausspioniert haben soll, spitzelte wohl schon lange für die Polizei und offenbarte sich den Ermittlern. Mit fingierten Telefonaten wurde Wolf überführt und im Juli 2001 am Bahnhof Zoo festgenommen. Kurz darauf unternahm er einen Suizid-Versuch.

In einem aufsehenerregenden Prozess wurde Jochen Wolf Ende Februar 2002 schuldig gesprochen und verurteilt. Der einstige SPD-Politiker saß seine Strafe ab, wurde Ende 2004 aus dem Gefängnis entlassen und lebte zunächst in Groß Glienicke. Seine letzten Jahre war er in Brandenburg/Havel zu Hause. Dort soll er sehr zurückgezogen gelebt haben.

Wolf, der aus Sachsen stammte, war vier Mal verheiratet. Er gehörte im Oktober 1989 zu den Mitbegründern der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und wurde erster Vorsitzender des SPD-Bezirksvorstandes in Potsdam. In späteren Jahren war Wolf Mitglied des brandenburgischen SPD-Landesvorstandes.

In der Landesregierung fungierte er zunächst als Leiter des Aufbaustabes, er galt als Shootingstar in der Politik und wurde sogar als Ministerpräsident gehandelt. 1990 kam er unter Regierungschef Manfred Stolpe in das Amt des Bauministers. Drei Jahre später musste er wegen dubioser Immobiliengeschäfte mit dem Unternehmer Axel Hilpert zurücktreten. Aus der SPD trat Jochen Wolf 1994 aus. Nachdem er sich in den Landesdienst zurückgeklagt hatte, wurde Oksana K. seine Geliebte. Am 22. Dezember 1998 erschoss sich die junge Frau mit Wolfs Sportpistole, nachdem sie tags zuvor seine Ehefrau attackiert haben soll.