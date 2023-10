Eritrea-Demo in Berlin fordert nach Krawallen: „Stop! Gewalt gegen Polizei!“

Bunte Fahnen wehen am Freitagmorgen am Potsdamer Platz. Es sind nicht die bunten Flaggen Palästinas, die man zurzeit überall auf Berlins Straßen sieht. In einer Menschenmenge von etwa 800 Personen, zwischen Schildern und Deutschlandfahnen, sind drei Farben ganz besonders auffällig: Rot, Grün und Blau. Es sind die Farben der Flagge Eritreas. Das Land in Ostafrika hat auch in Deutschland eine größere Community. Diese deutsch-eritreische Gemeinschaft kam in den letzten Monaten immer wieder in die Schlagzeilen, da es auf deren Festen zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. In Berlin ist man genau deswegen auf der Straße. Die Menge fordert nämlich: Keine Gewalt auf eritreischen Festen und Veranstaltungen!

Die politische Situation in Eritrea wird von Eritreern in Deutschland unterschiedlich bewertet. Dieser Konflikt hat sich in der Vergangenheit immer wieder auf eritreischen Festen in Deutschland entladen. Ein Teil der in Deutschland lebenden Eritreer steht hinter der Regierung, die als autoritär gilt. Seit der Wahl des Regierungschefs Isayas Afewerki im Jahr 1993 hat es keine Wahlen mehr gegeben. Eritreische Oppositionsanhänger in Eritrea, aber auch in Deutschland kritisierten diesen Umstand. Auf eritreischen Festen in Deutschland sind die Kritiker in der Vergangenheit immer wieder gewalttätig in Erscheinung getreten. Erst im September ist es auf einer Veranstaltung in Stuttgart zu Tumulten gekommen. 31 Einsatzkräfte wurden dabei verletzt.

Die Demonstranten am Freitagmorgen in Berlin lehnen Gewalt auf ihren kulturellen Festen ab – so rufen sie es zumindest immer wieder: „Nein zu Hass und Hetze!“ und „Gewalttäter hinter Gitter!“ Zunächst fällt die Menge hinter den Gerüsten des Weihnachtsmarktes am Potsdamer Platz kaum auf. Im Laufe des Vormittags schließen sich immer mehr Menschen der Demonstration an, sodass sie schnell nicht mehr zu übersehen ist. Denn die Demonstranten kommen aus ganz Deutschland und sind teilweise extra für die Veranstaltung angereist. Schilder von eritreischen Vereinen und Organisationen aus Hamburg, Kaiserslautern, Karlsruhe und Pforzheim, aber auch Berlin fallen auf. Nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Gießen gab es in der Vergangenheit Ausschreitungen auf einem eritreischen Fest.

Eine Gruppe von Demonstranten ist aus Stuttgart angereist. Sie wickeln sich in eine eritreische Fahne und schützen sich vorm kalten Wind. Trotz der fast eisigen Temperaturen sind sie hier für ein ernstes Anliegen. Ein Demonstrant sagt: „Die Gewalt auf unseren Festen stört.“ Familien aus Eritrea leben teilweise schon in der dritten Generation in Deutschland. Für die Eskalationen auf eritreischen Festen habe er kein Verständnis. Manche Gewalttäter seien Oppositionsanhänger, teilweise aber auch Äthiopier, die sich als Eritreer ausgeben, sagt er. Zwischen den beiden aneinandergrenzenden Ländern gab es in der Vergangenheit immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen.

Wir versuchen, dort Schulen aufzubauen. Eine Demonstrantin auf der Demo am 20.10.2023

Gebastelte Schilder mit Sprüchen gegen Demo-Gewalt

Eine weitere Demonstrantin verteilt am Rande der Demo Flyer. Sie sei zwar nicht in Eritrea aufgewachsen und habe den Krieg dort nie erlebt, aber kenne die Lage vor Ort durch ihre Familie sehr gut. „Wir versuchen, dort Schulen aufzubauen“, sagt sie. Die politische Situation in Eritrea beschreibt sie als insgesamt friedlich, von politischen Auseinandersetzungen möchte sie sich lieber zurückhalten. Ihr sei es heute in erster Linie wichtig, auf das Anliegen der Demonstration aufmerksam zu machen: keine Gewalt auf eritreischen Veranstaltungen.



Nach einer guten Stunde zieht die Demonstration los, Richtung Leipziger Straße. Die Proteste am Vormittag blieben vollkommen friedlich. Die Sprüche auf den gebastelten Schildern richten sich auch gegen Gewalt bei Demonstrationen: „Stop! Autos anzünden“, „Stop! Gewalt gegen Polizei“, „Gewalt ist inakzeptabel“. So hat man Demonstrationen in Berlin selten erlebt.