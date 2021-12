Ein Weihnachtsstern hing schon im Fenster des Einfamilienhauses in der Birkenallee in Senzig – in dem scheinbar eine glückliche Familie lebte. Am Sonnabend fand die Polizei die Leichen der 40 Jahre alten Eltern Linda und Devid R. und ihrer vier, acht und zehn Jahre alten Töchter Rubi, Janni und Leni. Sie wiesen Schuss- und Stichverletzungen auf. Ein Abschiedsbrief wurde gefunden.

Nach den bisher noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen sei „am ehesten davon auszugehen“, dass der Familienvater zunächst seine Ehefrau und die gemeinsamen drei Töchter getötet und im Anschluss an die Taten Suizid begangen habe, teilte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Montagnachmittag mit. Ein in dem Haus gefundener Abschiedsbrief stamme vom Vater. Devid R. war Lehrer an einer Betriebsschule, in seiner Freizeit baute er Brunnen, seinen Ehefrau Linda arbeitete als Betriebswirtin.

Devid R. und seine Frau hatten keinen Waffenschein

Laut Staatsanwaltschaft gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich ein Dritter gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft habe. In dem zweistöckigen Gebäude wurde nach Angaben der Ermittler eine Schusswaffe in dem Raum entdeckt, wo sich die Taten abgespielt hatten. Weder Devid R. noch seine Frau Linda waren im Besitz eines Waffenscheines. Zum Tatmotiv machte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon keine Angaben. Auch zur Tatzeit äußerte er sich nicht. Am Montag begannen Rechtsmediziner mit der Obduktion der Toten.

Ein Nachbar hatte am Sonnabend die Polizei alarmiert, weil er die Familie seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Als die Beamten in das Haus gingen, fanden sie die Leichen. Nur der kleine Hund der Kinder überlebte. Er wurde in ein Tierheim gebracht. Am Sonntag legten zahlreiche Bewohner der zu Königs Wusterhausen gehörenden Gemeinde vor dem Haus der Familie R. Blumen nieder und zündeten Kerzen an.

Am Montag besuchten Seelsorger die Grundschule der beiden älteren Kinder und die Kita der kleinen Rubi. Man wolle sowohl den Kindern dieser Einrichtungen sowie deren Betreuerinnen und Betreuern professionelle Hilfe anbieten, um diesen furchtbaren Verlust verarbeiten zu können, erklärte Michaela Wiezorek, die Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen. „In diesen schweren Stunden sollte niemand allein gelassen werden.“

„Wir sind alle erschüttert über das, was geschehen ist“, sagte Pfarrer Boris Witt der Berliner Zeitung. Man wolle am Donnerstagnachmittag das Gemeindehaus öffnen und den Menschen Gelegenheit zur Trauer geben. Auch Bürgermeisterin Wiezorek zeigte sich tief bewegt. „Diese Tragödie lässt mich fassungslos zurück“, sagte sie. Ihr tiefstes Mitgefühl gehöre den Angehörigen, Freunden und Bekannten der Familie R. Sie müssten das Geschehen erst einmal erfassen.