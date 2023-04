Ersatzverkehr: Lastenrad-Vermieter verdreifacht seine Flotte in Berlin

Was der Einsatz seiner Lastenräder für die Umwelt bedeuten würde, rechnet Alexander Czeh fix mit seinem Smartphone vor. Anhand von Befragungen weiß er, wie viele seiner Kunden sich ein Cargobike wofür ausgeliehen haben und dafür das eigene Auto stehen ließen. „Mit 350 Rädern können wir in Berlin 625.000 Auto-Kilometer im Jahr vermeiden“, sagt er. „Und damit fast 100 Tonnen Kohlendioxid.“

Die Lastenräder, von denen Czeh spricht, sind die des niederländischen Cargobike-Verleihers Cargoroo. Der 39-Jährige verantwortet das Berlin-Geschäft der Amsterdamer Firma. Er hat es mit aufgebaut. Vor einem Jahr hatte Cargoroo hier die ersten zehn Cargobikes auf die Straßen gestellt. Inzwischen sind es 100. Bis Mai sollen weitere 250 hinzukommen. Deutschlands Vier-Millionen-Stadt ist für Cargoroo einer der wichtigsten Märkte.

„Die Berliner probieren gern neue Sache aus, sind offen für Veränderungen“, sagt Firmengründer Jaron Borensztajn im Videotelefonat. Der 58-jährige Informatiker gehört selbst zu den Pionieren der Lastenrad-Nutzung. Vor mehr als 20 Jahren hatte er sich in Amsterdam eines der ersten „Bakfiets“-Modelle als Autoersatz zugelegt. Damals arbeitete er noch als Software-Entwickler. Vor fünf Jahren entdeckte er das inzwischen elektrifizierte Lastenrad neu, hängte seinen IT-Job an den Nagel und gründete Cargoroo.

Seitdem versucht das Unternehmen die Verkehrswende in Städten unter dem Slogan „kein Auto, kein Problem“ voranzutreiben. Bislang haben die Cargoroo-Chefs bei Investoren etwa 14 Millionen Euro eingesammelt, um die Flotte im Heimatland, in Belgien, Frankreich und Deutschland auszubauen und weiter zu expandieren. Bis September soll der Bestand um 700 auf 1600 Fahrzeuge wachsen. Gut jedes dritte neue Lastenrad wird nach Berlin kommen.

Seit 15 Jahren ohne eigenes Auto: Alexander Czeh Benjamin Pritzkuleit

Die Bikes sind sämtlich mit Elektromotoren bestückt. Die Transportbox kann für Fracht genutzt werden, hat aber auch einen Sitz und Sicherheitsgurte sowie eine Vorrichtung, um einen Kindersitz einsetzen zu können. Gemietet werden die Lastenräder wie etwa auch E-Scooter per App. Abgerechnet wird im Minutentakt. Eine Grundgebühr gibt es nicht. Im Unterschied zu E-Scootern müssen die Bikes nach Gebrauch allerdings wieder zum Ausgangspunkt zurückgebracht werden.

Das ist sicher nicht immer bequem, laut Alexander Czeh habe dies aber die Zusammenarbeit mit den Behörden in der Stadt deutlich erleichtert, die erst einmal auch noch wild parkende Lastenräder auf Berliner Bürgersteigen befürchtet hatten. „Solch ein Chaos können wir vermeiden“, sagt Cargoroos Mann in Berlin. Zudem vereinfache es die Logistik für das Unternehmen und sei kostengünstiger. Tatsächlich liegt Cargoroo mit zehn Cent pro Minute deutlich unter den Sätzen, die E-Scooter-Verleiher aufrufen.

Aktuell hat das Unternehmen in Berlin 5000 aktive Nutzer, womit für Czeh das Potenzial noch längst nicht erschöpft sei. Schon jetzt legten die Berliner etwa ein Fünftel aller Wege in Berlin mit dem Fahrrad zurück, sagt der studierte Verkehrswirt und Stadtplaner und beruft sich dabei auf eine Forschungsarbeit der TU Dresden. In Friedrichhain-Kreuzberg und Mitte seien es sogar ein Viertel bis ein Drittel der Wege. Folglich sollen die neuen Bikes vor allem dort eingesetzt werden. Cargoroo hat an einer Ausschreibung teilgenommen, um die Lastenräder auch an Jelbi-Stationen der BVG anbieten zu können.

Wenngleich das Interesse am Lastenrad zweifelsfrei vorhanden ist und Verkehrsexperten vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung dieser neuen Spielart des urbanen Individualverkehrs ein sehr großes Potenzial attestieren, Autos zu ersetzen, ist das Vermietgeschäft kein Selbstläufer. Auch das Unternehmen Avocargo war vor genau zwei Jahren voller Hoffnung im Gleim- und Helmholtzkiez in Prenzlauer Berg gestartet. Zwei Finanzierungsrunden brachten dem Start-up „mehrere Millionen Euro“, mit denen die Lastenrad-Flotte bald auf 200 aufgerüstet werden konnte. Im vergangenen Jahr sollten wenigstens 1000 weitere Cargobikes auf die Straßen Berlins gebracht werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Investoren waren abgesprungen. Zu Jahresbeginn mussten die Avocargo-Gründer Insolvenz anmelden. Kleiner Trost: Der Insolvenzverwalter bewertet das Geschäftsmodell weiterhin als interessant und glaubt an Fortführung.

Lastenrad von Flotte Berlin Thomas Uhlemann

Auf seit fünf Jahren zuverlässig steigende Nachfrage kann indes Henriette Louis verweisen. Sie gehört zum Team von Flotte Berlin, wo Lastenräder gratis für ein bis drei Tagen ausgeliehen werden können. Das in Deutschland einzigartige Projekt des Berliner Fahrradclubs ADFC gibt es seit 2018 und wird vom Berliner Senat finanziert. Aktuell stehen in Berlin und im Umland 255 Cargobikes als Leihräder zur Verfügung, davon 230 in Berlin. Wer Bedarf hat, muss sich ein Cargobike online reservieren und kann es dann an einer der Leihstationen abholen.

Allein in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Zahl der registrierten Nutzer auf knapp 17.000 verdoppelt. Wie Henriette Louis sagt, seien die Fahrzeuge im Sommer zu 95 Prozent ausgelastet, und selbst im Winter liege die Quote bei 70 Prozent. „Die Leute holen sich ein Lastenrad für den Wocheneinkauf oder Baumarktbesuch, um Möbel zu kaufen oder alte zum Recyclinghof zu bringen“, sagt die Frau und nennt ihre Kunden Wiederholungstäter. Vier von fünf Ausleihenden kämen wieder. Außerdem will man bei Flotte Berlin wissen, dass 16 Prozent derer, die sich ein Lastenrad mieteten, ihr Auto abgeschafft und dafür ein Cargobike gekauft hätten. Belegt ist dagegen: In Berlin gibt es heute gut 1,2 Millionen Autos, 40.000 Autos mehr als vor fünf Jahren.