Ein bedeutender Schritt zur Normalität: Nach zwei Jahren Pandemie kann die Messe Berlin ohne Corona-Auflagen am Dienstag die Fachmesse Fruit Logistica eröffnen. Unter dem diesjährigen Motto „Meet onsite again“ werden in Berlin bis Donnerstag insgesamt 2000 Aussteller aus 87 Ländern erwartet. Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) sieht die Wiedereröffnung als wichtiges Signal für den Neustart dieser Stadt.

„Die Fruit Logistica war im Februar 2020 die letzte internationale Leitmesse vor der pandemiebedingten Schließung des Berliner Messegeländes. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt, zwei Jahre später, die erste internationale Leitmesse in Deutschland sind, die nach Auslaufen der weitreichenden Infektionsschutzmaßnahmen wieder stattfindet“, sagt Projektleiter Kai Mangelberger. Normalerweise liegt die Messe der Fruchthandelsbranche im Februar, aber bereits im November entschied die Messe Berlin, den Termin aufgrund der zu erwartenden Corona-Lage und den hohen Schutzmaßnahmen in den April zu verschieben. Im kommenden Jahr soll die Fruit Logistica wieder wie gewohnt im Februar stattfinden.

Das starke Comeback der Fruit Logistica sei ein wichtiges Signal für den Neustart der Berliner Wirtschaft nach zwei schwierigen Krisenjahren, betonte Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder so zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller aus der ganzen Welt begrüßen können. Das zeugt von der großen Attraktivität der Messestadt Berlin und unterstreicht ihre internationale Bedeutung“, sagte er.

Bei der Fachmesse dreht sich alles um den weltweiten Handel mit Obst und Gemüse. Im Vordergrund steht die Themen Nachhaltigkeit und Lösungsfindung für Verpackung und Transport. Auch die Auswirkungen der Klimakrise auf die Erzeuger und Digitalisierung der Landwirtschaft spielen eine zentrale Rolle, ebenso wie der Fachkräftemangel, die Preissteigerungen und Sorge vor einer Inflation. Neben gesunder Ernährung und ökologischem Anbau geht es um den Ausbau des Online-Absatzes.

Ukrainische Unternehmen unter den Ausstellern

Es sind auch Aussteller aus der Ukraine vertreten. Natalia Netudykhata aus Kiew von Artberry in Halle 8.2. Das Familienunternehmen vertreibt seit acht Jahren selbst angebaute Heidelbeeren und Süßkirschen und besitzt zwei jeweils 40 und 90 Hektar große Obstplantagen in einem kleinen Dorf 60 Kilometer von der urkrainischen Hauptstadt entfernt. Die 42-Jährige erzählt, wie der Krieg auch Teile ihres Unternehmens zerstört hat. „Es sind zwei Bomben in unsere Plantagen gefallen und 3000 unserer Kirschbäume sind dabei kaputtgegangen“, sagt sie traurig. Sie sei froh und dankbar, dass ihre beiden Söhne, die in den USA und in Groß-Britannien leben, in Sicherheit sind. Sie selbst muss Ende der Woche, wenn die Messe vorbei ist, zurück nach Kiew fahren. Ob sie Angst davor hat? „Natürlich, aber wir müssen unsere Farm am Laufen halten. Es ist unsere Existenz, von der wir leben“, sagt sie. Für den Neuanfang nach dem Krieg sei es wichtig, die Handelskontakte aufrechtzuerhalten, betonte auch „Fruit Logistica“-Projektleiter Kai Mangelberger.

Volkmar Otto Natalia Netudykhata mit ihrem Sohn Kyrylo und Kollegin Tatiana Nikolaeva sind aus der Ukraine zur Messe nach Berlin gekommen.

Zwei Stände weiter können die Besucher getrocknete Bananen, Zwetschgen und Aprikosen kosten. Das Unternehmen Azersphere mit Sitz in Aserbaidschan hatte seine Trockenfrüchte bis vor Kurzem auch in Berlin bei einem großen deutschen Discounter gelistet, erzählt Myla Popic. Die 27-Jährige spricht fließend Deutsch und lebt in der Hauptstadt. Sie soll von hier aus für die Kollegen aus Aserbaidschan neue deutsche Kontakte knüpfen. Doch der Absatz von Trockenfrüchten mache nur etwa 20 Prozent des Marktes aus, die restlichen 80 Prozent seien frische Früchte, erklärt die junge Frau.

Hochwertige Suppen, die schnell und ohne lange Zubereitung im Homeoffice oder in der Firma zubereitet werden können, können bei Vilija Bartkuviené verkostet werden. Die Export-Managerin aus Litauen hat verschiedene Geschmacksrichtungen wie Tomaten, Champignons, Sauerkraut und Rote Beete im Angebot. „Wir sind in Berlin bereits bei Flink (Anm. d. Red.: ein Lebensmittellieferant) und in Biomärkten vertreten“, berichtet sie.

Großes Interesse aus der Politik

Viele unter den Tausenden Einkäufern und Fachbesuchern besuchen ohne Maske die Messe. Hintergrund: Die Hauptstadt hat im Bundesländervergleich derzeit die niedrigste Corona-Inzidenz. Die meisten Gegenmaßnahmen wurden zum 1. April aufgehoben. Die Messe Berlin empfiehlt aber dennoch allen Teilnehmern das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Hygienemaßnahmen.

Der erste Messetag verlief erfolgreich. „Wir freuen uns über gut gefüllte Hallen und bemerken, dass sich die Besucher danach gesehnt haben, sich wieder persönlich zu treffen“, sagt Messe-Sprecherin Susanne Tschenisch. Persönliche Begegnungen schafften Vertrauen und seien sehr wichtig in dieser Branche. Auch das Interesse der Politik ist groß: Mehr als ein Dutzend internationale Minister, überwiegend aus der Landwirtschaft, besuchen in diesen Tagen laut Tschenisch die Fachmesse.