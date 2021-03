Berlin - Die Ministerpräsidentenkonferenz hat bei ihrer Sitzung am Mittwoch neue Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie festgelegt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Der Lockdown soll grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden. Zugleich soll es ab dem 8. März aber auch Lockerungen geben, beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen. Bei gewissen Inzidenzwerten sollen auch der Einzelhandel sowie Zoos, Galerien oder Museen wieder öffnen können. Zudem soll die Impfung gegen das Coronavirus ab Ende März auch in Hausarztpraxen erfolgen.

Während Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte und auch Fahrschulen inzidenzunabhängig, aber unter Auflagen wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen, müssen andere Branchen wohl auf den Einsatz von tagesaktuellen Corona-Selbst- oder Schnelltests hoffen oder aber vorerst ganz dicht bleiben. Entscheidungen über Bereiche wie Kultur, Veranstaltungen oder Reisen sollen komplett vertagt worden sein - auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Die ersten Berliner Reaktionen auf die Verlängerung des Lockdowns und die Öffnungsstrategie der Politik reichen von Aufbruchstimmung bis hin zu Enttäuschung und Schock.

Fahrschulen in Berlin sind startklar

Peter Glowalla, Vorsitzender des Berliner Fahrlehrerverbands e.V. begrüßt, dass die Fahrschulen in einem ersten Schritt ab Montag wieder öffnen dürfen. „Wir finden es sinnvoll und gut, besonders weil in Berlin damit eine Ungleichbehandlung endet“, so Glowalla. In Brandenburg durften die Fahrschulen bereits länger ihre Dienste anbieten, in den Randbezirken fand daher in den letzten Wochen ein Fahrschultourismus statt.

„Die Fahrschulen sind meist kleine Betriebe, die nichts als ihre Dienstleistung anbieten, damit verdient man keine Reichtümer“, sagt Peter Glowalla. Auch daher sei es zu begrüßen, dass sie nun wieder fahren dürften. „Es ist an der Zeit.“ Der Aufwand, Selbsttests für Fahrlehrer durchzuführen und die Tests bei Kunden zu kontrollieren, sei händelbar, sagt Peter Glowalla. „Das kriegen wir hin, wenn denn Tests da sind.“ In den Fahrschulen gäbe es eine ganze Reihe von Interessenten, die nur darauf warteten, dass es endlich wieder losgeht. „Wenn es das Go gibt, sind wir startklar.“

Ganz so optimistisch sieht das Fahrschulbesitzer Dirk Doberenz aus Hellersdorf nicht. „Auflagen, die erteilt werden, müssen auch realisierbar sein“, sagt er. Noch gäbe es zum genauen Procedere viele Unklarheiten. Aber auch er freue sich, wenn er endlich wieder arbeiten dürfe.

Andere Fahrzeuge stehen dagegen weiterhin still. „Wir hangeln uns von einem Monat zum nächsten“, sagt der Berliner Reisebusunternehmer Thomas Schlüter. „Unsere 20 Busse stehen immer noch abgemeldet auf dem Hof.“ Man hoffe auf erste Aufträge im April. Bis dahin warte man teilweise noch auf die versprochenen Überbrückungshilfen. Schlüter sieht sich aufgrund der unzureichenden Öffnungsstrategie in einem Dilemma. „Einerseits wollen wir aktiv bleiben und die Busse auf Vordermann bringen, damit wir sofort gerüstet sind, wenn es wieder losgeht. Auf der anderen Seite steht uns dafür aber nur sehr wenig Geld zur Verfügung.“

„Katastrophe“ für Berliner Hotellerie und Gastronomie

Die Aussicht auf Öffnungen von Restaurants und Hotels ist gering „Sowohl die Hotellerie als auch die Gastronomie sind absolut enttäuscht und geschockt, dass es im Grunde genommen immer noch keine Perspektive für die Branche gibt“, sagt Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Berlin. Das Ostergeschäft könne mit der heutigen Entscheidung ad acta gelegt werden.

Die Pläne der Politik, bei einer Inzidenz von 35 sowie einer höher gelegenen im Verbund mit Selbst- und Schnelltests, zumindest Außengastronomie zu ermöglichen, nennt Lengfelder eine „Katastrophe“. Das sei beispielsweise nur für größere Biergärten eine Möglichkeit. Kleine Bars oder Restaurants, die keine Außenfläche haben, bekommen keine Planungssicherheit. Dass zudem erst jetzt daran gearbeitet wird, Testmöglichkeiten für die Gastronomie in den Umlauf zu bringen, sei ein Desaster. „Das alles hätte schon längst fertig sein müssen“, sagt Lengfelder. „Müssen, nicht können.“

Für den kontaktfreien Außen-Sport aller Altersklassen scheint es im Beschlusspapier nach Inzidenz auch Perspektiven zu geben. Friedhard Teuffel, Direktor des Landessportbundes Berlin, sagte bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz: „Wir warten ab, wie Berlin die Empfehlungen umsetzt. Unabhängig davon bleiben wir bei unserer Haltung: Kinder und Jugendliche zuerst!“ Bei Sport in überschaubaren Gruppen von etwa zehn Kindern, im Freien und unter Anleitung sei das Infektionsrisiko äußerst gering. Dagegen können die Folgen durch Bewegungsmangel erheblich sein. Sport mit Kindern funktioniere generell nur unter Anleitung.

Die Rückkehr in die Vereine forderte indes vorab Prof. Dr. Bernd Wolfarth, Sportmediziner an der Charité und leitender Arzt des Deutschen Olympischen Sportbundes sowie Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention: „Viele Menschen, vor allem aber Kinder, Jugendliche und Senioren, werden durch die Gemeinschaft im Vereinssport einfach gezielter zur Bewegung motiviert.“