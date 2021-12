Berlin - Sollten U- und S-Bahnen in Berlin eine erste Klasse bekommen? Ja, heißt es in einer weltweiten Studie zum Stadtverkehr, die im Auftrag des Weltwirtschaftsforums von der Boston Consulting Group und der Universität St. Gallen erstellt worden ist. Mit der Einführung einer Premiumklasse würde der Berliner Nahverkehr weitere Fahrgäste gewinnen, heißt es in der jüngst veröffentlichten Untersuchung. Die Zahl der absolvierten Fahrten würde um elf Prozent zunehmen, die Einnahmen könnten sogar um 28 Prozent steigen. Mit den zusätzlichen Erträgen ließen sich die übrigen Fahrpreise in Berlin dann um ein Fünftel senken. Aus akademischer Sicht hört sich das gut an. Aber wäre es tatsächlich eine gute Idee, im Berliner Nahverkehr eine erste Klasse anzubieten?

Als Wirtschaftswissenschaftler sollte man immer auch soziologische Komponenten betrachten – konkret das Umfeld, in dem ein Konzept verwirklicht werden soll. Und da hat man schon den Eindruck, als ob die Autoren der Studie aus dem gesitteten Schweizer Umfeld heraus urteilen, ohne Berlin und den Nahverkehr wirklich zu kennen. Separate Premiumabteile auch nachts in der U8 oder in der Ringbahn: schwer vorstellbar!

Spott und Ablehnung

Sicher, die meisten S-Bahn-Systeme in Deutschland bieten eine erste Klasse an. Auch im Fern- und Regionalverkehr der Bahn, zahlreiche Züge in Berlin und Brandenburg eingeschlossen, gehört sie zum Angebot. Doch die Berliner S-Bahn hat seit 1946 nur noch eine einzige Wagenklasse. Ideen, mit der damals neuen Baureihe 481 wieder eine Zweiteilung einzuführen, stießen Mitte der 1990er-Jahre auf Spott und Ablehnung. Zu Recht, denn die First-Class-Nutzer hätten auf ihren leuchtend violett bezogenen Sitzen mit den bequemen Arm- und den hohen Rückenlehnen hinter einer Glastür wie auf dem Präsentierteller gethront. Irgendwann verschwanden die Tür und die besonderen Lehnen wieder, genauso wie Kalkulationen für einen 50 Prozent höheren Premiumtarif.

Berlin, immer noch ärmer als viele Orte im Land, ist einfach nicht die Stadt, in der zur Schau getragenen Wohlstand goutiert oder auch nur akzeptiert wird. Nicht nur im Osten herrscht ein teils aggressiver Egalitarismus. Das Gleichheitsideal gehört zur linken Berliner DNA. Bei manchen ließe sich auch sagen: Es ist ein Gleichheitswahn. Aber auch bei diesem Thema hat er einen richtigen, einen wichtigen Kern: Wenn ein politisches und wirtschaftliches System akzeptiert werden will, muss es in der Daseinsvorsorge allen Bürgerinnen und Bürgern gute Angebote machen. Da sich S- und U-Bahnen meist nicht verlängern lassen, müssten die Fahrgäste in der zweiten Klasse zu vielen Tageszeiten eng zusammenrücken - deutlich enger als vor Corona. Das wäre eine Verschlechterung.

Wer würde mehr als zehn Euro für einen Fahrschein ausgeben?

Es gibt auch praktische Argumente gegen eine erste Klasse im Berliner Nahverkehr. So müsste in letzter Konsequenz (zu bezahlendes) Personal darauf achten, dass niemand unberechtigt in die First-Class-Bereiche eindringt. Während Hamburger offensichtlich gewohnt sind, solche Zonen der Privatheit in der S-Bahn brav zu respektieren, wäre das in Berlin meist illusorisch – zumal abends und am Wochenende, wenn das betuchte Business-Publikum ohnehin kaum den Nahverkehr frequentiert. Wer zu diesen Zeiten anderswo in Deutschland in der S-Bahn erste Klasse fährt, dem kann es passieren, dass er sich in den abgeschotteten Abteilen mit einigen versprengten Wohnungslosen und erlebnishungrigen Jugendlichen wiederfindet. Dann doch lieber in die anders belebte zweite Klasse - wenn es unbedingt der öffentliche Verkehr sein muss!

Fraglich ist auch, ob jemand wirklich mehr als zehn Euro in eine S- oder U-Bahn-Fahrt investiert. Denn so viel würde nach dem Rechenbeispiel aus der Studie ein Premium-Fahrschein in Berlin kosten. Dass jemand massig Geld hat, bedeutet nicht automatisch, dass er es plötzlich für Dienstleistungen ausgibt, die er seit Jahrzehnten gemieden hat - zumal wenn weiterhin der Tesla, die C-Klasse oder der 7er-BMW fahrbereit in der Garage steht. Es gilt auch für weniger gut Betuchte: Wer die Privatheit seines Autos schätzt, beim Pendeln gern die Stereoanlage aufdreht und sich nicht gern mit anderen im Nahverkehr drängt, wird sich auch durch weiche Bahnsitze nicht ködern lassen.

Dass die Fahrgastzahlen vor Corona nur noch gemächlich stiegen, lag auch daran, dass Autofahren in Berlin immer noch gut möglich ist. Anders formuliert: In einer Stadt wie Berlin, um deren Nahverkehr uns viele Auswärtige beneiden, fehlt es nicht an Pull-Faktoren, die Menschen in Busse und Bahnen locken - es mangelt am Push. Wer BVG und S-Bahn mehr Kundschaft verschaffen will, sollte kostenlose Autostellplätze aufheben, überall in der Innenstadt spürbare Parkgebühren einführen sowie da und dort breite Straßen verschmälern – und allen Bus- und Bahnnutzern gute Angebote machen.