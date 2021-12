Berlin - Mit Schwerpunktkontrollen überprüfen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn Berlin, ob sich die Fahrgäste an die 3G-Regel halten. Das teilten beide Unternehmen mit. Die allermeisten Reisenden halten sich an die neue Regelung, hieß es am Mittwoch.

Seit dem 24. November gilt: Nur wer nachweisen kann, dass er gegen Corona geimpft ist, die Krankheit überstanden hat oder aktuell negativ getestet wurde, darf den öffentlichen Verkehr in Deutschland nutzen. Das sieht das novellierte Infektionsschutzgesetz vor.

Schwerpunktkontrollen auf der U6 und U7

Von Anfang an werde die Einhaltung der 3G-Regelung täglich kontrolliert, teilte die BVG mit. Neben anlassbezogenen Stichprobenkontrollen führt Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen inzwischen zusätzlich tägliche Schwerpunktkontrollen in Zusammenarbeit mit der Polizei und Ordnungsämtern durch. Solche gemeinsamen Kontrollen fanden auf Stationen der Linien U6 und U7 statt, unter anderem am U-Bahnhof Tempelhof und dem U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße. Dabei wurden allein am Montag und am Dienstag die Nachweise von rund 5000 Fahrgästen überprüft, teilte die BVG mit. Rund 95 Prozent konnten bei diesen Kontrollen einen 3G-Nachweis vorzeigen.

Auch bei der S-Bahn gebe es Schwerpunktkontrollen, hieß es bei dem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB). Partner ist in diesem Fall die Bundespolizei. Eine erste gemeinsame Kontrolle dieser Art gab es am Freitag auf der Stadtbahn, die das Zentrum von Ost nach West durchmisst, und auf dem Ring, wurde mitgeteilt. Nur „sehr wenige“ Fahrgäste hätten die neuen gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt, lautete die Bilanz.

Busfahrer überprüfen keine 3G-Nachweise

Seit Montag kontrollieren außerdem „ausgewählte und speziell nachgeschulte Prüfer die 3G-Nachweise“, teilte S-Bahn-Chef Peter Buchner in einem Schreiben an Berliner Fahrgastvertreter mit. „Die Resonanz der Fahrgäste ist ganz überwiegend sehr positiv, es werden nur sehr wenige Verstöße festgestellt und es gab noch keine Zusammenstöße mit uneinsichtigen Fahrgästen. Darüber hinaus haben wir zusätzliche Türaufkleber produzieren lassen, mit denen wir auf die 3G-Pflicht hinweisen. Sie wurden heute geliefert und ab heute Nacht an den Fahrzeugen angebracht.“

„Die 3G-Regelung in Bussen und Bahnen ist ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Selbstverständlich kommen wir daher unserer Pflicht nach, die Einhaltung zu überprüfen“, sagte Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG, am Mittwoch. „In der ersten Woche haben wir bei unseren Kontrollen nur einen sehr geringen Anteil von Fahrgästen ohne entsprechenden Nachweis angetroffen.“

Bus- und Straßenbahnfahrer würden dagegen keine 3G-Nachweise kontrollieren, so der BVG-Manager. „Unser Fahrpersonal ist zum Fahren da, konzentriert sich ganz auf die sichere und zuverlässige Beförderung der Fahrgäste und kann die Kontrollen nicht zusätzlich übernehmen.“

„Den Kolleg:innen im direkten Kundenkontakt gilt während der Corona-Pandemie größter Dank und Respekt – dem Fahrpersonal, den Mitarbeiter:innen in den Kundenzentren, im Sicherheits- und im Kontrolldienst“, sagt Lothar Stephan, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der BVG und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. „Gemeinsam mit den vielen Mitarbeiter:innen ,hinter den Kulissen‘, in den Werkstätten und in der Verwaltung, sorgen sie dafür, dass Berlin auch in der Pandemie mobil bleibt. Wir bitten alle Fahrgäste um Gelassenheit und Solidarität, um die aktive Einhaltung von Maskenpflicht und 3G-Regelung, damit wir gemeinsam auch diese schwierige Phase der Pandemie überstehen.“ Stephan bat Polizei und Ordnungsämter weiterhin um Unterstützung.

BVG-Nutzer beschweren sich: zu wenig Maskenkontrollen

In sozialen Medien beschweren sich Fahrgäste darüber, dass schon die Einhaltung der Maskenpflicht in der BVG zu selten überprüft werde. Es gebe zu wenig Kontrollen, und häufig schreite das Personal bei sichtbaren Verstößen nicht ein, hieß es. Trotz Corona werden die Busse und Bahnen der BVG täglich im Schnitt für rund zwei Millionen Fahrten genutzt. Im Vergleich dazu sei das Ausmaß der Überwachung sehr gering.

Wie berichtet gab DB Regio in der vergangenen Woche eine Weisung an das Zugbegleitpersonal heraus, wonach 3G-Muffel in Regionalverkehrszügen der Bahn vorerst nicht mit Maßnahmen rechnen müssen.

Kundenbetreuer bei DB Regio sollen erst ab 8. Dezember kontrollieren

Vom 24. November bis zum 7. Dezember 2021 gehe es erst einmal um die „Sensibilisierung der Reisenden“, hieß es. „Führen Sie die Pflichtansage im Zug durch und weisen Sie auf die 3G-Pflicht hin“, so die Anweisung an das Begleitpersonal. Dann heißt es explizit: „Es erfolgt noch keine Kontrolle der 3G-Nachweise.“ Erst vom 8. Dezember an sollen sich DB-Kundenbetreuer im Nahverkehr bei der Fahrausweiskontrolle einen 3G-Nachweis zeigen lassen, stellte DB Regio klar. Das gelte aber nur, wenn die Fahrt von Kollegen der DB Sicherheit begleitet wird oder mindestens ein weiterer Kundenbetreuer im Zug ist.