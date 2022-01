Berlin - Mit gemischten Gefühlen ist man in Berlins Schulen am Montag nach zehn Tagen Weihnachtsferien an den Start gegangen. Eine erste vorläufige Bilanz nach dem ersten Schultag: eine leichte Zunahme der Infektionszahlen bei den Schülern ist zwar zu verzeichnen, aber kein rasanter Anstieg. Dennoch sind die Schulen nach Ansicht von Eltern, Gewerkschaftern und Politikern noch immer nicht ausreichend auf die hochansteckende Coronavirus-Variante Omikron vorbereitet.