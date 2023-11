Erster Berliner Schultag nach den Ferien: „Wir haben mit einer Schweigeminute angefangen“

Die Herbstferien sind vorüber, die Schüler kehrten am Montagmorgen wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Es waren herausfordernde Wochen in den Berliner Schulen. Seit der Eskalation des Nahostkonflikts zwischen Israel und der Hamas kam es auch an deutschen Schulen zu Auseinandersetzungen. Am Ernst-Abbe-Gymnasium kam es Mitte Oktober sogar zu einem handgreiflichen Streit zwischen einem Lehrer und einem 14-jährigen Schüler wegen einer palästinensischen Flagge.

„Wir haben uns so gut wie möglich auf den Schulbeginn vorbereitet“, sagt Mehmet Can, der Geschichte und Politik an der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli in Neukölln unterrichtet. Der Campus Rütli hat bereits seit 2018 einen Wahlpflichtkurs zum Konflikt zwischen Israel und Palästina im Lehrplan.



Der Unterricht am ersten Schultag nach den Ferien begann am Campus Rütli wie am 9. Oktober mit dem Angebot einer Schweigeminute, die den zivilen Opfern auf beiden Seiten gewidmet war. „Das war uns wichtig, um den Emotionen Raum zu geben“, erklärt Can. Nach dem Unterricht trafen sich die Lehrkräfte, um die ersten Eindrücke dieses Schulbeginns zu besprechen und Strategien für die kommenden Wochen zu diskutieren.

Campus Rütli: „Wir müssen Vertrauen schaffen“

Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang die Art und Weise, wie das sensible Thema angegangen wird. „Wir müssen das Vertrauen schaffen, dass wir so offen und vertraulich über das Thema sprechen können“, sagt Can. Die Schüler sollten keine Angst haben, Diskussionen zu führen. Der 42-jährige Lehrer empfand den ersten Schultag als weniger emotionalisiert im Vergleich zum 7. Oktober, dem Tag, an dem die Hamas Terroranschläge auf israelischem Gebiet verübte.



„Das hat mich überrascht“, sagt Can. Am Campus Rütli sollen Arbeitsgemeinschaften (AG) und Schülerreisen ein allgemeines Verständnis für den komplizierten Konflikt schaffen. Die geplante Reise in die Region musste nun auf das Jahr 2024 verschoben werden. Ob sie dann möglich sein wird, ist aber noch nicht vorherzusagen.

Jugendliche seien einer Dauerberieselung von Falschnachrichten ausgesetzt

Im Jahr 2021 wurde der Comic-Reisebericht Jerusalem AG von Cans Kurs veröffentlicht. Dieses Werk mit dem Titel „Mehr als 2 Seiten“ hat mittlerweile zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde mehr als 6000 Mal in die gesamte Bundesrepublik Deutschland und den deutschsprachigen Raum verschickt. Seit dem 7. Oktober hat der Comic erneut besonderes Interesse geweckt.

Laut Can sind die Jugendlichen dankbar, dass das Thema in den Klassenzimmern angesprochen wird. Besonders herausfordernd sei der Einfluss von Fake News auf die jungen Schüler. Dies sei ein allgemeines Problem, dem die Schule noch intensiver nachgehen müsse.



„Wie können Schulen angemessene Antworten bieten, wenn die Jugendlichen einer Dauerberieselung von Falschnachrichten ausgesetzt sind?“, fragt Can. Viele Angebote am Campus seien bereits vorhanden, weitere Kurse und Workshops werden diskutiert, berichtet der Geschichtslehrer.