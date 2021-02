Berlin - Wenn man der Bundesregierung glauben kann, läuft es in der Wohnungspolitik gerade wunderbar. Im Jahr 2020 seien zum ersten Mal seit 2001 wieder mehr als 300.000 neue Wohnungen innerhalb eines Jahres gebaut worden, sagt Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag bei der Bilanz zur sogenannten Wohnraumoffensive der Bundesregierung. Bis zum Ende der Legislaturperiode Ende dieses Jahres würden in Deutschland 1,5 Millionen neue Wohnungen fertiggestellt oder im Bau sein. Ziel war, dass 1,5 Millionen Wohnungen geschaffen werden, also tatsächlich stehen. Das wird nicht erreicht.

Dennoch sagte Seehofer: „Es ist eine stolze Bilanz, die nur im Zusammenwirken von Bund und Ländern erreicht werden konnte.“ Der Neubau müsse in den nächsten Jahren aber verstetigt werden. Fünf Milliarden Euro seien außerdem in dieser Legislaturperiode vom Bund in den sozialen Wohnungsbau gesteckt worden, so Seehofer.