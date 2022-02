An der Wand im Wohnzimmer hängt ein Aquarell-Bild, es zeigt eine italienische Hafenstadt. Sabrina M. hat es gemalt. Das Malen hilft ihr, sich abzulenken. Die junge Frau aus Wittenau ist aufgrund einer schweren Erkrankung momentan erwerbsunfähig. Mit 30 Jahren. Sie ist kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr wurden bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin 200 Neuanträge mehr bewilligt als im Jahr zuvor. Ein Grund dafür könnte auch die Zunahme von psychischen Störungen sein.

„Das Schlimmste ist, so abhängig von fremder Hilfe zu sein“, sagt Sabrina M. Sie lebt noch zu Hause bei ihrer Mutter, die sie pflegt. Alleine würde sie nicht zurechtkommen. Bereits als Teenager wurde nach einem langen Leidensweg bei ihr eine rheumatoide Arthritis diagnostiziert, die auch ihre Hüftknochen angriff. Im Jahr 2014 wurden ihr deshalb zwei künstliche Hüftgelenke eingesetzt.

Kurz nach ihrem 29. Geburtstag im Januar 2021 fühlte Sabrina M. sich abgeschlagen, sie hatte ständig Kopfschmerzen. Sie ging zu ihrem Hausarzt, der fand die Ursache zunächst nicht heraus. Ein Facharzt teilte ihr ein paar Wochen später die niederschmetternde Diagnose mit: Sie ist am Myelodysplastischen Syndrom (MDS), einer Vorstufe von Leukämie, erkrankt.

Bis zum Sommer verschlechterte sich ihr Zustand rapide. „Ich hatte hohes Fieber und eine schwere Lungenentzündung“, berichtet sie. Die Verwaltungsangestellte war fast vier Monate am Stück im Krankenhaus, bekam Chemotherapien und musste sich einer Stammzelltherapie unterziehen. Bei ihrer Entlassung wog sie nur noch 44 Kilo, 20 weniger als vorher.

Wenn Sabrina M. die sechs Stufen vom Erdgeschoss zu ihrer Wohnung im Hochparterre steigt, muss sie zwischendurch eine Pause machen. Wenn sie duschen will, muss ihre Mutter ihr beim Einsteigen in die Badewanne helfen und auch wieder heraus. Für längere Wege steht ein Rollstuhl im Flur, den sie benutzen kann.

Die Krankheit macht ihr und der Mutter auch seelisch zu schaffen. Denn vor 20 Jahren starb Sabrinas Vater an der gleichen Diagnose. Sie und ihre Mutter haben noch immer mit dem Verlust zu kämpfen. „Ich hatte sofort gedacht: Ich will nicht auch noch mein Kind verlieren“, sagt Barbara M., 66 Jahre alt. Sie ist bereits in Rente, nur deshalb kann sie ihre Tochter in Vollzeit betreuen. Vor ein paar Wochen erst haben sie einen Pflegegrad für Sabrina beantragt, sie warten noch immer auf den Bescheid.

Sabrina M. sieht sich momentan nicht in der Lage, wieder in ihren Beruf als Sachbearbeiterin in einer Berliner Behörde zurückzugehen. Deshalb hat sie vor kurzem einen weiteren Antrag auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt, um sich zunächst auf Zeit aus dem Job zurückziehen zu können. Wann und ob sie dem Arbeitsmarkt überhaupt jemals wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen kann, ist momentan noch fraglich.

Anstieg der Renten ist auch auf psychische Erkrankungen zurückzuführen

Deutschlandweit teilen 174.000 Menschen ein ähnliches Schicksal. Sie wurden im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit erstmals berentet. Im Jahr davor waren es laut einer statistischen Erhebung der Deutschen Rentenversicherung noch 14.000 Menschen weniger. Regional in Berlin wurden 2020 7700 Rentenanträge wegen einer Erwerbsunfähigkeit bewilligt, 2019 waren es 7500.

Die Behörde führt den Anstieg unter anderem auch auf psychische Erkrankungen zurück. „Die Gesellschaft geht offener damit um und die Menschen scheuen sich nicht mehr, sich auch ärztliche Unterstützung zu holen, wenn es ihnen seelisch nicht gut geht“, erklärt Katja Braubach, Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Zum Vergleich: Während im Jahr 1996 20,1 Prozent der bewilligten Neuanträge wegen psychischer Störungen ergangen sind, wurden 2020 aus dem gleichen Grund 41,5 Prozent Neuzugänge verzeichnet.

Volkmar Otto Sabrina M. malt gern. Am liebsten mit Aquarellfarben.

Die Entscheidung, sich früh berenten zu lassen, sei ihr nicht leicht gefallen, sagt Sabrina M. Aber sie sei unausweichlich gewesen. „Ich bin schon vor der Diagnose häufig wegen meiner Rheumaerkrankung und Hüftproblemen ausgefallen und deshalb bei meinen Kollegen angeeckt“, erklärt sie. Natürlich könne sie verstehen, dass diese keine Lust gehabt hätten, ihretwegen mehr zu arbeiten. Wegen ihrer Fehlzeiten sei sie in eine andere Abteilung versetzt worden. Sabrina M. wünscht sich mehr Akzeptanz für erwerbsunfähige Menschen wie sie. „Viele denken, die ist doch jung und soll sich einfach mal zusammenreißen.“

Schon zu Schulzeiten Einschränkungen

Schon zu Schulzeiten machten Sabrina M. ihre Einschränkungen zu schaffen, sie musste früh mit Enttäuschungen fertig werden. Wegen ihrer rheumatischen Erkrankung fielen ihr körperliche Anstrengungen viel schwerer als anderen Kindern. „Mein Lehrer bezeichnete mich schlichtweg als faul. Das hat mir sehr weh getan“, sagt sie.

Sie hat ihre positive Lebenseinstellung trotz allem nicht verloren. Obwohl sie von ihren Krankheiten gezeichnet ist, lacht sie gern und viel und freut sich über kleine Fortschritte. Zum Beispiel darüber, dass ihre dunklen Haare, die nach der Chemotherapie ausgefallen sind, allmählich wieder nachwachsen. „Das fühlt sich schon wieder richtig gut an“, sagt Sabrina M. und fährt sich mit der rechten Hand über ihren Kopf. Die Langhaarperücke, die sie sich gekauft hat, liegt inzwischen irgendwo in der Ecke.

In einem Karton neben dem Sofa im Wohnzimmer stehen Aquarellfarben in unterschiedlichen Farben. Für Sabrina M. ist die Malerei ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens geworden. Doch noch fällt ihr auch das schwer, weil sie den Pinsel nicht richtig halten kann: Ihre Hände und auch Füße kribbeln permanent, eine Nebenwirkung der Chemo. Ihr Alltag hat sich seit der Krankheit verändert, nicht nur der Job und die Kollegen fehlen ihr, auch die Freunde. Wegen ihres schwachen Immunsystems musste sie ihre sozialen Kontakte stark reduzieren.

Rico Gersten, der als Sozialberater beim Sozialverband Deutschland Landesverband Berlin-Brandenburg arbeitet, kennt ähnliche Fälle wie den von Sabrina M. „Der Anteil erwerbsunfähiger junger Menschen steigt. Das bekommen wir auch in unseren Beratungen zu spüren“, sagt er. Meistens seien es psychische Erkrankungen wie Depressionen und Burn-out und chronische Erkrankungen wie das Fatigue-Syndrom, die auch im Zusammenhang mit der Pandemie stünden.

Für die Betroffenen sei die Situation extrem belastend, in unserer Gesellschaft definiere man sich fast ausschließlich über die Arbeit. „Viele erwerbsunfähige Menschen durchleben einen Prozess der Einsamkeit und Ohnmacht, weil sie sich nicht mehr gebraucht fühlen“, sagt der Berater. Viele fragten angesichts von jungen Kranken: Wie kann das einem Menschen mit 30 Jahren, der sich gut ernährt, ins Fitnessstudio geht, passieren?

Auch Sabrina M. hat sich das oft gefragt. „Ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal an derselben Krankheit wie mein Vater erkranken würde“, sagt sie. Aber aufzugeben oder zu jammern ist für sie keine Option. Sie glaubt daran, eines Tages wieder ein unabhängiges und eigenständiges Leben zu führen. Und dieser Glaube gibt ihr Kraft.