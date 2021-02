Berlin - Nach langen Wochen im Lockdown und mit Lernen zu Hause sind die Grundschulen wieder offen. Mit strengen Hygienekonzepten, versteht sich. Die Schulen fahren unterschiedliche Wechselmodelle. Mindestens drei Schulstunden am Tag sollen die Schülerinnen und Schüler bekommen. Während die einen Kinder jeden Tag Unterricht haben, gibt es an manchen Grundschulen auch ein wechseltägiges Modell, bei dem die Kinder jeden zweiten Tag kommen, dafür aber länger.

An der Grunewald-Grundschule hat Schulleiterin Ruth Stephan am Morgen ihre Schüler empfangen. „Die Eltern am Schultor waren sehr erleichtert, dass sie die Kinder wieder in die Schule bringen dürfen“, erzählt sie. „Da war wirklich keiner dabei, der sich nicht gefreut hätte. Die Schule füllt sich wieder mit Leben!“ Dennoch ist da natürlich auch die Sorge vor Infektionen in der Schule, auch wenn Ruth Stephan auf das Hygienekonzept vertraut – vor allem auf das ständige Lüften.

Das Wechselmodell ist nach Tagen getrennt. Das heißt, die Klassen kommen nicht zur Hälfte morgens und zur Hälfte nachmittags, sondern wechseln sich von Tag zu Tag ab. So können die Eltern ihre Kinder für sechs statt nur für drei Stunden in die Schule bringen. Das ist für viele organisatorisch besser zu bewältigen.

Die Politikwissenschaftlerin Majda Ruge ist sowohl besorgt als auch erleichtert, dass ihre siebenjährige Tochter Nora wieder die erste Klasse besuchen darf. „Wir haben so gut es geht Homeschooling gemacht, aber es ist ein Riesenaufwand neben der Arbeit. Immerhin können wir das überhaupt machen. Viele Familien können kein Deutsch oder haben aus Jobgründen keine Zeit für Heimunterricht, da fallen viele Kinder sehr zurück.“ Nora selbst war sehr aufgeregt, nach so langer Zeit wieder in die Schule zu gehen. Sie wurde schließlich erst im Sommer 2020 eingeschult, bevor ihr erstes Schuljahr im Herbst jäh unterbrochen wurde. Gerade für die Erstklässler ist diese Situation in diesem Schuljahr nicht leicht.

Auch wenn die Erleichterung bei allen Beteiligten überwiegt, herrscht eine gewisse Experiment-Stimmung an den Schulen. Die Eltern freuen sich zwar, dass die Kinder wieder in die Schule können. Doch gerade das Vormittag-Nachmittag-Wechselunterrichtsmodell stellt viele eher vor eine organisatorische Hürde, als dass es eine Entlastung darstellt. Zu hoffen bleibt, dass sich die ansteckendere Coronavirus-Mutante B.1.1.7 aus Großbritannien nicht an den Schulen ausbreitet.