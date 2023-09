Drei Männer in neonfarbener Arbeitskleidung stehen auf der Oberwallstraße in Mitte. Sie zeichnen silberne Markierungen auf den Asphalt, auf der Fahrbahn stehen orange-weiße Warnkegel. Ein Fahrradfahrer in blauer Wolt-Uniform hält irritiert an, fährt nach einem kurzen Moment jedoch einfach über die silberne Farbe. Auch ein weißer Opel Corsa ist verunsichert, bleibt lieber stehen, bis einer der Männer ihn durchwinkt.

Seit Dienstag entsteht in der Wallstraße in Mitte eine neue Fahrradstraße. Auf Fahrradstraßen dürfen Radfahrer den ganzen Fahrstreifen benutzen. Autos und Motorräder können zwar auch auf den Straßen fahren, aber oft nur, wenn sie dafür ein bestimmtes Anliegen haben. Sie sind Gäste auf einer Fahrradstraße. Auf Radfahrer sollen sie hier besonders Rücksicht nehmen. In verschiedenen Stadtteilen sind diese Fahrradstraßen inzwischen entstanden.

In der Oberwallstraße in Mitte werden Markierungen für eine neue Fahrradstraße geschaffen. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Laut Bezirksamt Mitte wird die Strecke zwischen der Französischen Straße und Märkischem Ufer in den kommenden Wochen entsprechend „markiert und beschildert“. Die Strecke wurde dazu in verschiedene Abschnitte unterteilt. „Die Einrichtung benötigt je Abschnitt etwa einen Tag für die Befahrbarkeit der Fahrradstraße“, sagt ein Sprecher des Bezirksamts. Die silbernen Markierungen sind nur eine Vorzeichnung, noch am gleichen Tag sollen diese durch dauerhafte Markierungen ersetzt werden.

Ulrike K. kommt aus Schöneweide und arbeitet in der Nähe der Oberwallstraße. Sie hat von dem Projekt noch nichts gehört. Sie findet die Fahrradstraße aber auf jeden Fall gut. „Ich fahre selber oft Fahrrad“, sagt sie. Neue Fahrradstraßen seien besser, als Straßen komplett für den Autoverkehr zu sperren. „Das funktioniert aber nur, solange Autos und Fahrräder Rücksicht aufeinander nehmen“, betont sie.

Temporäre Parkverbote sind in der Oberwallstraße aufgestellt. Diese gelten nur für die Dauer der Bauarbeiten. Anika Schlünz/Berliner Zeitung

In der Nähe des Spittelmarkts stellt ein Mann mit gelber Warnweste Parkverbote auf. Ein Radfahrer hält kurz an, beobachtet ihn, fragt, was er dort macht. „Das ist für eine Fahrradstraße“, sagt der Mann. „Und was ist mit den Parkplätzen?“, fragt der Radfahrer. „Das weiß ich nicht, ich stelle nur die Parkverbote auf“, antwortet der Mann mit Weste.

Kfz-Stellplätze sollen für die neue Fahrradstraße laut Bezirksamt nicht entfallen. Nur an Kreuzungen werden diese durch Fahrradständer ersetzt, „um die Sichtbeziehungen zu verbessern“. Laut Bezirksamt dürfen Kraftfahrer die neue Fahrradstraße in Zukunft nur mit einem Anliegen befahren. Am Märkischen Museum soll es außerdem eine Durchfahrsperre mit Pollern geben. Polizei und Feuerwehr können die Poller „im Bedarfsfall herausnehmen“.

Thomas Steinbrück aus Schöneberg ist eigentlich nur auf dem Weg zum Zahnarzt. Er ist mit dem Fahrrad gekommen. Von der Fahrradstraße, die direkt um die Ecke entsteht, hat er aber trotzdem noch nichts gehört. Fahrradstraßen findet er „super, ganz wichtig“. Diese geben ihm ein sicheres Gefühl, wenn er mit dem Fahrrad durch Berlin fährt. „Für die Verkehrswende braucht es noch viel mehr“, sagt er. Thomas Steinbrück beschreibt, dass er einige Zeit in New York gelebt hat. Damals habe es kaum Radwege in der Stadt gegeben, aber es würden immer mehr entstehen, sagt er. Berlin müsse im Vergleich zu anderen Großstädten aufholen.

Die neue Fahrradstraße beginnt an dem Übergang von der Französischen Straße zur Oberwallstraße. Anika Schlünz/Berliner Zeitung

Alle Passanten, die die Berliner Zeitung am Dienstag befragt, wirken von dem Projekt überrascht. Eine junge Frau arbeitet in der Oberwallstraße, weiß von der Fahrradstraße aber trotzdem nichts. „Habe ich aber nichts dagegen“, sagt sie, bevor sie mit einem Kollegen in ihre Mittagspause eilt. Vor einem Café in der Nähe stehen Annika R., Anika Naumann und Svenja S. Auch sie arbeiten in der Nähe, wissen ebenfalls nichts. „Die Fahrradstraße unterstützen wir auf jeden Fall“, sagen sie. Vielleicht, sagen sie, würden sie in Zukunft dann auch öfter mit dem Rad zur Arbeit fahren.

Bis Ende Oktober soll die Fahrradstraße fertig sein, wenn das Wetter gut bleibt und die Arbeiten nicht beeinträchtigt. Anschließend sollen entlang der Fahrradstraße auch noch Fahrradabstellanlagen aufgestellt werden. Der Bezirk Mitte plant noch weitere Fahrradstraßen. Eine Übersicht über die Projekte ist auf der Seite des Bezirksamtes zu finden.