Berlin - Es gibt beliebte Vornamen und unbeliebte, es gibt aber auch seltene Vornamen und „verbrannte“. Gerade hat die Stadt Potsdam die Liste der häufigsten Namen 2021 bekannt gegeben. Ermittelt bei den 2703 Babys, die dort geboren wurden. Bei den Mädchen siegten Emilia, Charlotte, Johanna, Anna und Leni. Bei den Jungs Finn, Emil, Theo, Anton und Noah.

Einige werden wohl zu „Herden-Namen“. Das sagten wir früher, wenn in jeder Schulklasse gleich mehrere Kinder Silke oder Jens hießen, Claudia oder Peter. Grundsätzlich neigen deutsche Eltern inzwischen zu seltenen Namen: Die Standesämter melden der Gesellschaft für deutsche Sprache jene 60.000 Namen, die jedes Jahr registriert werden. 40.000 davon werden nur ein Mal vergeben. Das sind die seltenen Namen. In Potsdam sind es bei den Mädchen Allura, Enara, Huda, Impala, Rudine, Skylar. Bei Jungs Amenadiel, Emery, Jax, Lieven, Lumen und Ulysse. Wer hätte sofort gewusst, dass Bauke ein Junge ist und Fjell ein Mädchen?

Als „verbrannt“ gelten Namen, die früher gebräuchlich waren, dann aber in Verruf kamen. Da sind einige Hits aus den 90ern dabei: Kevin und Chantal, Justin und Mandy. Manche Sprachforscher behaupten, dass es per se keine unbeliebten Namen gibt. Aber das stimmt nicht: In der Liste der 300 Namen, die seit 1945 am häufigsten vergeben wurden, fehlt der Name Adolf. Verständlicherweise. Kevin steht übrigens auf Platz 77, Chantal auf 299. Auf weiblicher Seite folgt derzeit nur noch Carlotta, bei den Jungs ist Egon das Schlusslicht. Diese ewigen Ranglisten werden angeführt von Sabine, Susanne und Petra sowie Michael, Thomas und Andreas – typische Babyboomer-Namen.

Zurück ins Jahr 2021. Unter den Lieblingsnamen dominieren altdeutsche Namen wie Johanna und Anton. Namen, die diese Kinder in ihren Familien sonst wohl kaum hören werden, weil es die Namen ihrer toten Urgroßeltern sind.

Vor 30 Jahren hätte kaum jemand die Namen Gustav oder Wilma ausgesucht. Doch auch solche derzeit beliebten Oma- und Opa-Namen werden sicher wieder langweilig und vielleicht von der nächsten Generation der Oma- und Opa-Namen ersetzt – von Gerda und Helga, von Günter und Horst.

Übrigens: Früher hießen Hunde meist Bello und Rex oder Resi und Cora. Heute nennen immer mehr Leute ihre Hunde so, wie andere ihre Kinder nennen: Max und Bruno oder Emma und Lucy.