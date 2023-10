Im Frühjahr 2018 beschimpfte ein syrischer Flüchtling in Berlin einen Israeli wegen dessen Kippa und schlug ihn mit einem Gürtel. Danach äußerten Politiker ihre Abscheu und gaben übliche Bekundungen ab: Antisemitismus habe in Berlin keinen Platz und so weiter. Als dann das Jüdische Forum mit 50 Teilnehmern auf dem Neuköllner Hermannplatz eine Kundgebung abhielt, protestierten massenhaft Umstehende. Die Teilnehmer wurden bespuckt, beschimpft und als Terroristen bezeichnet. Eine Israelfahne wurde entrissen. Nach ein paar Minuten wurde die Versammlung abgebrochen – aus Sicherheitsgründen.

Nachdem in diesem Monat auf Neuköllner Straßen der Hamas-Überfall auf Israel gefeiert wurde, wollte die Deutsch-Israelische Gesellschaft auf dem Hermannplatz eine Kundgebung zum Gedenken an die Hamas-Opfer veranstalten. Sie wurde abgesagt – aus Sicherheitsgründen.

An diesem Freitag sollte eine Soli-Demo für Israel durch Neukölln ziehen. Der Anmelder gab bei der Polizei zehn Teilnehmer an. Es sollte über die Sonnenallee zur Al-Nur-Moschee, einem Treff von Hamas-Sympathisanten, gehen. Die Gegend ist muslimisch geprägt, hier wohnen viele Menschen mit arabischen und palästinensischen Wurzeln. Manche sehen in der Hamas eine edle Widerstandsgruppe und könnten die Demo als Provokation verstehen.

Entsprechend groß war die Furcht der Polizei, dass auf der Sonnenallee ein aggressiver Mob die kleine Demonstration stoppen und angreifen könnte. Schon nach einigen Nächten mit Straßenschlachten unter Palästina-Fahnen habe die Zahl der verletzten Polizisten und die Qualität der Angriffe eine neue Dimension erreicht. Um die Demonstranten zu schützen, würde die Polizei 500 Beamte brauchen. Die Lage nach dem 7. Oktober sei mit nichts vergleichbar, was man bisher erlebt habe. Deshalb riet die Polizei dringend zur Absage – mit Verweis darauf, dass die Beamten bereits bis aufs Äußerte strapaziert seien.

Das sind stichhaltige Argumente, die den Anmelder zur Absage bewogen. Die 500 Beamten werden dringend andernorts gebraucht. Und es wäre wohl ein unverhältnismäßig großer Polizeieinsatz nötig gewesen, um mit Wasserwerfern und Schlagstöcken die Demonstrationsroute freizukämpfen. Deshalb ist die Absage vernünftig.



Aber sie zeigt, dass in diesem Land etwas nicht stimmt. Es kollidieren die Vernunft und das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Rechtlich ist alles korrekt; es gibt kein Anrecht, sich an einem bestimmten Platz zu versammeln. Auflagen zur Änderung einer Demoroute darf die Polizei verfügen, wenn es der Gefahrenabwehr dient. Es gibt alle möglichen juristischen Kurven, die gedreht werden können.

Und doch sollte es Bürgern möglich sein, in jedem Berliner Kiez ihre Meinung kundzutun. Der Staat hat die Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen. Aber er ist dazu nicht mehr in der Lage. Die Polizei ist personell zu ausgedünnt, um einen aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Aufwand für eine kleine Demo zu betreiben. Zum anderen hat Berlins Politik, die sich – berechtigterweise – um den Antisemitismus bei „Biodeutschen“ kümmerte, beim muslimisch importierten Antisemitismus weggeschaut. Jahrzehntelang tolerierte sie, wie sich unter anderem in Neukölln nicht nur eine Parallel-, sondern eine Gegengesellschaft etablierte. Mit Familien, deren Ursprünge in arabischen Ländern liegen, in archaisch-patriarchalen Gesellschaften, wo der Antisemitismus Staatsräson ist. Es ist fraglich, ob Schulen und auch noch so viele Sozialarbeiter daran etwas ändern können.



Und es ist beschämend, dass man in der deutschen Hauptstadt 78 Jahre nach der Shoah nicht überall für Israel, die Heimstatt der Juden, demonstrieren kann.