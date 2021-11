Berlin - Berlins größtes Hochhaus entsteht weder am Breitscheidplatz noch am Alexanderplatz, sondern mitten in Neukölln. Neben dem Hotel Estrel an der Sonnenallee soll bis Ende 2024 ein 176 Meter hoher Tower in den Himmel wachsen, in dem Hotelzimmer, Apartments und Büros geplant sind. Damit wird das Gebäude zugleich Deutschlands höchster Hotelturm. Bauherr ist Estrel-Eigentümer Ekkehard Streletzki. Am Mittwoch stellte der 81-jährige Unternehmer das Projekt auf der Baustelle vor, wofür er sich prominente Unterstützer eingeladen hatte.

„Heute ist der Tag, an dem es losgeht“, sagte die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), von April 2015 bis März 2018 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln – und nutzte die Gelegenheit für Botschaften zur Stadtentwicklung. „Ich finde, wir sollten uns nicht pauschal in der Höhe begrenzen“, sagte sie. Es komme immer darauf an, welche Ideen und Entwicklungspotenziale es für die verschiedenen Standorte gebe. Zum Estrel-Tower befand Giffey: „Hier passt das her.“

Der neue Tower soll zusammen mit dem Hotel Estrel städtebaulich eine Torsituation zur Innenstadt bilden – auf dem Weg vom Flughafen BER ins Stadtzentrum. Nicht weit vom Bauplatz entfernt entsteht gerade die Autobahnverlängerung Richtung Treptow, über die der Airport in Zukunft zu erreichen ist. Errichtet wird der Estrel Tower nach Plänen des Architekturbüros Barkow Leibinger, das 2014 den Architektenwettbewerb gewonnen hatte. Der preisgekrönte Entwurf sieht den Bau eines schlanken Turms mit einer Fassade aus Glas und silbrig glänzenden Aluminium-Elementen vor. Die Aluminium-Elemente dienen dabei als Sonnenschutz. Damit die Gäste im Tower nicht die Sonnenallee überqueren müssen, wenn sie zu den Kongressräumen des Estrel gehen, ist ein Tunnel geplant.

Estrel Berlin/Barkow Leibinger Soll Ende 2024 fertig sein: der Estrel Tower, mit 176 Metern das höchste Hochhaus der Stadt.

Gebäude wird auf Bohrpfählen stehen

Mit den ersten Arbeiten für den Tower wurde bereits im Sommer begonnen. Dabei wurden insgesamt 52 Bohrpfähle 30 Meter tief in den Boden eingelassen, auf denen im Januar nächsten Jahres die 3,60 Meter dicke Bodenplatte gegossen wird. Das ist das Fundament für den Turm. Die Grundsteinlegung ist im nächsten Jahr geplant.

In der Corona-Zeit wurden die Pläne für den Turm noch einmal geändert. Statt der ursprünglich geplanten 800 Hotelzimmer entstehen auf den 45 Etagen jetzt nur noch 525 Hotelzimmer und sogenannte Serviced Apartments, also kleine Wohneinheiten mit Küchenecke. Dafür werden nun 9000 Quadratmeter Büro- und Coworkingfläche errichtet. Ganz oben im Turm erwarten ein Restaurant und eine Skybar die Besucher – auch eine Aussichtsterrasse ist geplant, alles öffentlich zugänglich.

Um den Tower zusätzlich interessant zu machen, haben sich die Bauherren etwas Besonderes einfallen lassen: Start-ups sollen die Möglichkeit erhalten, Flächen sechs Monate kostenlos zu nutzen, sagte Maxim Streletzki, 31, der Sohn des Estrel-Chefs. Ziel sei es, offene Räume zu schaffen. Auch beim Klimaschutz soll der Tower punkten. Ziel sei, den Turm CO₂-neutral zu betreiben, so Maxim Streletzki. Zum umweltfreundlichen Konzept gehört, dass die Küche des Hauses Produkte aus eigener Herstellung verarbeiten soll. Dazu habe man sich eine eigene Farm am Schwielowsee gekauft.

Ursprüngliche Idee von Senatorin gestoppt

Ursprünglich habe er auf dem fast 40.000 Quadratmeter großen Tower-Grundstück eine Art „kleinere O2-Arena“, also eine Veranstaltungshalle, samt Einkaufszentrum mit Parkplätzen bauen wollen, berichtete Ekkehard Streletzki. Zwar sei mit dem Bezirk schon alles abgesprochen gewesen, doch einen Tag bevor die Baugenehmigung ausgestellt werden sollte, habe die damalige Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (von 2004 bis 2011 im Amt) das Projekt an sich gezogen und „gecancelt“. Daraufhin habe er umgeplant und auf den Bau eines Hochhauses gesetzt, so Streletzki.

Sein Ziel sei es gewesen, „deutlich höher“ als am Alexanderplatz zu bauen, wo die Grenze bei 150 Metern liegt. So sei er „auf 176 Meter gekommen“, berichtete Streletzki. Als er das Vorhaben Junge-Reyers Nachfolger Michael Müller, derzeit noch amtierender Regierender Bürgermeister, vorstellte, habe der nichts dagegen gehabt. Doch verwies Müller an die damalige Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Diese habe beim ersten Gespräch zunächst gefragt, ob das Haus denn 176 Meter hoch werden müsse, so Streletzki. Als er gesagt habe, der Turm könne sowohl niedriger als auch höher werden, habe Lüscher gesagt, „okay dann bleiben wir dabei“.

Etwa 400 Arbeitsplätze werden in dem Turm geschaffen, schätzt Ekkehard Streletzki. Er könne das aber jetzt noch nicht endgültig sagen. Und die Baukosten? Die sind gestiegen. Von anfangs 190 Millionen Euro über zwischenzeitlich 230 Millionen Euro auf nun 260 Millionen Euro, berichtete Streletzki. Dabei solle es nun bleiben.