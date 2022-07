Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, sie sind so verschieden wie die Stadt selbst. Was also macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und ihren persönlichen No-go-Areas. Sie verraten ihre Gastro-Geheimtipps, Shopping-Favoriten und Kiezgeheimnisse. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

„Wo immer wir auch sind, ist Museum“ ist das Motto des Künstlerpaares Eva & Adele, die sich als lebendes Kunstwerk verstehen. Und wer sie einmal gesehen hat, der vergisst sie sicherlich nicht mehr – ihre auffällige Präsenz, ihre Zugewandtheit und Freundlichkeit macht das Paar zu einer Bereicherung für die Kunstwelt.

1. Eva & Adele, seit wann sind Sie schon in der Stadt?

Im Sommer 1989 haben wir erstmalig Berlin gemeinsam erkundet und mit VHS ein Video gedreht mit dem glorreichen Titel „Wir brechen Mauern mit Liebe und mit Kunst“. Seit Januar 1990 wohnen und arbeiten wir in Berlin.

2. Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin?

Zuallererst unser Atelier, hier sind wir zu Hause. Direkt danach kommen die Gemäldegalerie und die Komische Oper.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?

Wir wandern regelmäßig. Meistens vom Schloss Glienicke zum Wirtshaus Moorlake und dann nach Nikolskoe. Dort versuchen wir immer zur vollen Stunde zu sein, um das Glockenspiel der evangelischen Kirche St. Peter und Paul zu hören. Weiter geht es dann zur Pfaueninsel bis zum Haus der Wannseekonferenz.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?

Wir meiden gar keine Ecken in Berlin.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?

Meistens essen wir in Museen. Sehr gerne speisen wir im Restaurant Beba im Martin-Gropius-Bau, wo zurzeit die Ausstellung „Louise Bourgeois: The Woven Child“ gezeigt wird. Nach einem ausgiebigen Spaziergang durch den Schlosspark Charlottenburg, essen wir aber auch gerne Pasta im Centro Italia, das fühlt sich an wie eine Reise nach Italien.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?

Oft arbeiten wir mit Designerinnen zusammen wie Lou de Bètoly, Shakkei, Talbot Runhof und Odeeh.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …

Natürlich Charlottenburg, wo wir unser Atelier und unsere Wohnung haben. Verliebt schauen wir auch nach Mitte und Schöneberg.

8. Das nervt uns am meisten an der Stadt ...

Nichts nervt uns an Berlin, die Stadt ist inspirierend mit all ihren Tönen – mit den grässlichen lauten und den zarten leisen Tönen.

9. Das muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?

Das 9-Euro-Ticket finden wir super, so könnte es weitergehen. Vor allem, um die Luftqualität zu verbessern.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?

Eine Metropole wie Berlin ist eine Herausforderung, für die ein Mensch gemacht sein oder bereit sein muss. Auf nach Berlin!

11. Cooler als Berlin ist nur noch …

Paris, je t´aime!