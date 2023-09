Evakuierte Häuser in Köpenick: Die ersten Beschwerden kamen vor Wochen

Am Montag war der hohe gelbe Kran in der Parrisiusstraße wieder in Betrieb. Er bewegte sich über die Dächer der Häuser, denen am Sonntagabend das Gas abgestellt wurde und senkt sich in Richtung der Grube im Hinterhof, die am Vortag zur Evakuierung der umliegenden Häuser geführt hatte.

Nach Angaben des Bezirksamts Treptow-Köpenick wurde noch im Laufe des Tages ein Baustopp angeordnet, „bis die Unbedenklichkeit der Fortführung der Baustelle gesichert ist“. Auch das Gas sei noch nicht wieder angestellt. Über die Wiederaufnahme werde noch in Zusammenarbeit mit der Netzgesellschaft entschieden.

Auf die Frage, ob das Bauvorhaben im Voraus auf eine Absackgefahr geprüft worden sei, sagt das Bezirksamt, der Bauherr habe, ihrer Kenntnis nach, eine Baugrunduntersuchung veranlasst. Das Gutachten soll zu dem Ergebnis gekommen sein, dass eine Setzung zu erwarten sei. Aber: „Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die Setzungen das erwartete Maß überschritten haben.“

Anwohner berichteten, bereits vor mehreren Wochen, sich über Risse in ihren Wohnungen beschwert zu haben. Daraufhin soll ihnen gesagt worden sein: „Völlig harmlos! Haben wir mit gerechnet.“ Auch dem Bezirksamt liegen Meldungen der Mietenden vom 7. September 2023 vor über Risse in den Gebäuden nah der Baugrube.

Die bezirkliche Bauaufsicht habe noch am selben Tag sowohl Bauleitung als auch den Prüfingenieur des Bauvorhabens Parrisiusstraße 35 eingebunden und aufgefordert, den Beschwerden nachzugehen. „Der Bauherr veranlasste ein Beweissicherungsverfahren.“ Eine wöchentliche Kontrolle der Statik und die Einrichtung weiterer Messpunkte seien zugesagt worden. „Das Beweissicherungsverfahren wurde dem Bezirksamt erst nach dem Einsatz der Feuerwehr zur Verfügung gestellt.“

Die Ursachenprüfung in der Parrisiusstraße ist noch nicht abgeschlossen. Bereits vor zwei Jahren kam es in Köpenick in der Pohlestraße zu einem ähnlichen Vorfall: 330 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, weil mehrere Häuser plötzlich als einsturzgefährdet galten. Aufgrund einer Baugrube waren an den Wänden der angrenzenden Häuser tiefe Risse entstanden.

Damals sei aus Sicht des Bezirksamts gegen Vorschriften verstoßen worden, die nicht Gegenstand der Prüfung in einem Baugenehmigungsverfahren sind. Dazu gehört der Verstoß gegen einen Teil der Bauordnung von Berlin, der lautet: „Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen für sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden.“

Während auf das Gutachten des Prüfingenieurs zur Standsicherheit der Häuser in der Parrisiusstraße 33, 35 und 37 gewartet wird, sind die 46 evakuierten Anwohner weiterhin in Hotels untergebracht. Die Soziale Wohnhilfe des Sozialamtes Treptow-Köpenick habe dem Bezirksamt geholfen, die Anwohner zu informieren und Unterbringungsmöglichkeiten organisiert.