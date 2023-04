Extinction Rebellion: „Die Klimabewegung steht gerade sehr stark zusammen“

Ein Techniker steht auf einem Stuhl und löst Kabel von der Zeltdecke. Am Dienstagvormittag sind nur noch wenige Menschen im Protestcamp von Extinction Rebellion, der Abbau geht gemächlich voran. Die „Küche für alle“ gibt es aber immer noch: Ein großer Topf Linsen, Brot und verschiedene Dips stehen auf einer Bierbank. Eine Frau mit einer Tasche voller Pfandflaschen blickt unsicher auf die Speisen und fragt, ob sie sich einfach etwas nehmen kann. „Ja, auch zum Mitnehmen“, ist die Antwort.

Im Invalidenpark haben Mitglieder von Extinction Rebellion in der letzten Woche ein Protestcamp aufgebaut. Die Gruppe ist für zivilen Ungehorsam bekannt. Klimaaktivisten aus ganz Deutschland sind angereist, um sich bei Workshops gegenseitig Fähigkeiten zu vermitteln und größere und kleinere Protestaktionen durchzuführen.

Insgesamt haben rund 300 Personen am Tag teilgenommen, sagt Amelie Meyer, Sprecherin von Extinction Rebellion. Etwa 150 davon hätten dort in Zelten übernachtet. Auch andere Bewegungen seien mit dabei gewesen. Das Camp wird gerade abgebaut, doch die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben angekündigt, dass sie in den nächsten Tagen „die Stadt lahmlegen“ wollen. Dass Klimaaktivisten aus dem ganzen Land bereits in Berlin sind, könnte helfen.

Die Aktivisten vernetzen und unterstützen sich

Der Campleiter spricht am Platz mit drei Polizisten darüber, wie sie die Kommunikation zwischen Beamten und Protestlern beim nächsten Camp verbessern könnten. „Wir hatten zu viele Ansprechpartner“, sagt ein Polizist. „Vor dem nächsten Camp im Herbst sollten wir uns zusammensetzen, auf Augenhöhe.“

Mitglieder der Bewegung Extinction Rebellion haben hier seit vergangenem Mittwoch gemeinsam mit anderen Aktivisten eine Woche lang auf die Klima- und Biodiversitätskrise aufmerksam gemacht. dpa

Ein Campteilnehmer beobachtet das Geschehen. Der 19-jährige Student holt beim Erzählen einzelner Erlebnisse gerne aus, wirkt energiegeladen statt gestresst und erschöpft, wie es nach Tagen im Zelt zu erwarten wäre. Im Alltag sei er zwar auch von freundlichen Menschen umgeben, aber lange nicht so wie hier. Diese positive Grundstimmung sei auch der Grund, warum er sich so gerne einbringe. Er freue sich vor allem auch über die geknüpften Kontakte. „Das Zeitgefühl ist hier total aufgelöst“, sagt er. Größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben, doch die Polizei sei ständig vor Ort gewesen. Verächtliche Gesten und Sätze wie „geht doch nach Hause“ würden inzwischen an ihm abprallen, sagt er. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen.

Der junge Mann ist für das Protestcamp aus München angereist. Fünf Tage war er im Camp, eine Nacht hat er bei einer Bekannten übernachtet. „So konnte ich zwischendurch mal duschen und in einem warmen Bett schlafen“, sagt er. Er will sich in den nächsten Tagen zwar nicht auf die Straße setzen, aber er möchte die Letzte Generation kennenlernen und ihre Aktionen „auf andere Art unterstützen“. Deshalb bleibt er noch in Berlin.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja bezeichnete die Letzte Generation zuletzt als „Extremisten“, wie Deutschlandfunk berichtete. Er rief die Polizei dazu auf, hart durchzugreifen. Fridays for Future hatte sich von deren Aktionen distanziert, Sprecher sagen aber, die Ziele der Gruppen seien dieselben. Das Protestcamp von Extinction Rebellion war auch ein Ort der Vernetzung für Personen aus verschiedenen Klimabewegungen.

„Extinction Rebellion ist solidarisch mit der Letzten Generation“, sagt Sprecherin Amelie Meyer und versucht, die Unterschiede so zu erklären: „Wir setzen auf einladende, inklusive Aktionen, die eher kreativ sind.“ Meyer sagt, es sei wichtig, dass es verschiedene „Taktiken“ gebe. Die Gruppen würden sich unterscheiden, um sich als Bewegung zu ergänzen. „Die Klimabewegung steht gerade sehr stark zusammen“, sagt sie.