Extreme Häufung der Extreme: Wie kommt es zum wärmsten Oktober aller Zeiten?

2022 entwickelt sich zu einem Jahr mit vielen Wetterphänomenen. Aber immerhin hat die ungewöhnliche Wärme auch eine positive Seite in Zeiten des Krieges.

Auf den trockensten Sommer aller Zeiten folgte der wärmste Oktober aller Zeiten. Die extreme Häufung dieser Extreme erklären Fachleute folgendermaßen: Vor dem aktuellen Klimawandel war das Klima in einem recht stabilen Zustand, es gab Unwetter und Katastrophen, aber im Durchschnitt – bei dem meist 30 Jahre betrachtet werden – war die Lage stabil. Dann kam der Klimawandel. Gern wird die Entwicklung mit der Börse verglichen: Dort sind Aktienwerte oft lange Zeit stabil, mit den üblichen Schwankungen. Dann sorgt ein Ereignis für den Absturz. Doch bevor sich die Aktie wieder auf einem neuen stabilen Niveau einpegelt, stürzen die Werte mal sehr tief, mal schießen sie zu hoch. Meist liegt zwischen zwei stabilen Zuständen also eine Phase extremer Ausschläge.

So auch beim Klima. Es vergeht kaum ein Monat, der nicht extrem ist: der regenreichste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen, der zweittrockenste Mai, der drittwärmste Dezember.

Positive Seite: Es wird weniger Gas verheizt

Aktuell gibt es immerhin eine positive Seite: Im Oktober wurden 41 Prozent weniger Gas verheizt als in den vier Oktobern davor. Deutschland steckt in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten, und es stehen nun viele Winterwochen an. Da dürften sich wohl auch manche Grünen-Politiker wünschen, dass es kein kalter Frostwinter wird, sondern ausnahmsweise mal ein ungewöhnlich warmer.

Die Extreme zeigen vor allem, dass nun endlich auch über effektive Vorsorge nachgedacht werden muss. Denn einerseits gab es 2022 Hitzerekorde und Dürren, es gab Niedrigwasser und ausgetrocknete Flüsse. Das beschleunigte zum Beispiel das massive Fischsterben an der Oder. Es gab vielerorts Algenplagen, Rekordwaldbrände und Trinkwassernotstand. Andernorts wurden Wolkenbrüche beklagt und Überschwemmungen. Und ein Blick auf die Häufung der Extreme lässt ahnen, dass auch das Jahr 2023 wohl nicht extrem ruhig werden wird.