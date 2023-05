Klassenfahrt nach Heidesee: Die Angst fährt mit an den Badestrand

In einem Jugenderholungszentrum am Frauensee wollte eine Kreuzberger Schulklasse gemeinsam für eine Matheprüfung lernen. Schülerinnen und Schüler wurden dort rassistisch angefeindet.

Martin Baier ist müde. Sehr müde offenbar, ihm fallen beim Sprechen fast die Augen zu. Der Lehrer aus Berlin sitzt auf einer Bank in der Sporthalle des Jugendbildungszentrums Blossin in einem Ortsteil von Heidesee; seine Schüler wuseln in Sichtweite um ihn herum. Immerhin mal ein etwas ruhigerer Moment.