Verfassungsschutz rechnet mit Sabotage, Cyberangriffen und russischen Spionen

Deutschlands Sicherheit und seine freiheitliche Grundordnung sind bedroht. Auch gibt es immer mehr gewaltbereite Extremisten. So liest sich der aktuelle Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, stellten ihn am Dienstag vor.

Cyberangriffe, Spionage und Desinformation haben den Verfassungsschutz besonders beschäftigt. „Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die Sicherheitslage in Deutschland verändert“, sagte Innenministerin Faeser.

Nach Erkenntnissen des Inlandsnachrichtendienstes wurde Deutschland verstärkt Ziel hybrider Bedrohungen – etwa indem Russland gezielt Desinformationen streut und damit den Nährboden für Verschwörungserzählungen bereitet, die darauf abzielen, die Gesellschaft zu destabilisieren.

Die Gefährdung durch russische Spionage habe sich nochmals vergrößert, sagte Thomas Haldenwang. Als Reaktion auf den Angriff hatte die Bundesregierung 40 russische Diplomaten ausgewiesen, die angeblich russischen Nachrichtendiensten angehörten. „Auch wenn diese Maßnahmen Wirkung zeigen, wird Russland seine Methoden anpassen und deutlich klandestiner und aggressiver vorgehen“, sagte der Behördenchef. Er rechnet damit, dass Nachrichtendienst-Offiziere illegal eingeschleust wurden und die Zahl von Cyberangriffen sowie Sabotageaktionen steigt.

Haldenwang: Compact-Magazin berichtet „dezidiert prorussisch“

Der Angriff auf die Ukraine wird unter anderem von Linksextremisten verurteilt. Aber sie machen nicht allein Russland als Aggressor verantwortlich, sondern bezeichnen die Nato, die USA, den Westen oder den Imperialismus als Verursacher des Krieges. Gegen Konzerne und die Bundeswehr gab es Farb- und Steinattacken.

Die russische Propaganda wird von Extremisten verschiedener Couleur aufgegriffen. Dazu gehören laut Haldenwang Akteure, die sich zuvor an den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt haben. Er nannte das als rechtsextremistisch eingestufte Compact-Magazin, das über den Angriff auf die Ukraine „dezidiert prorussisch“ berichte, oder auch die rechtsextremistische Regionalpartei Freie Sachsen. Diese ist neben der Neue Stärke Partei eine von zwei neuen rechtsextremistischen Kleinstparteien.

Dass das vom Verfassungsschutz erfasste rechtsextremistische Personenpotenzial auf 40.000 angestiegen ist, liegt auch daran, dass die Behörde die AfD im vergangenen Jahr als Verdachtsfall einstufte und circa ein Drittel ihrer Mitglieder, etwa 10.200, für rechtsextremistisch hält. 14.000 Rechtsextremisten werden als gewaltbereit eingestuft.

Nancy Faeser: Mörderische Gefahr des Rechtsextremismus nicht unterschätzen

Erstmals enthält der Bericht auch einen Absatz über Rechtsextremisten, die versuchen, in den östlichen und nördlichen Bundesländern Immobilien zu kaufen, um Rückzugsräume zu schaffen, in denen sie nach ihren völkisch-nationalistischen Vorstellungen leben. Haldenwang nannte als Beispiel die Initiative „Zusammenrücken in Mitteldeutschland“ und die Anastasia-Bewegung.

„Der Rechtsextremismus bleibt die größte Bedrohung für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung und auch die Sicherheit“, sagte er und wiederholte damit die Aussage seiner Innenministerin, die zudem mahnte: „Wir dürfen die mörderische Gefahr durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus nicht unterschätzen.“

Als hochgefährlich schätzt der Verfassungsschutz auch die Szene der Reichsbürger und sogenannten Selbstverwalter ein. Diese wolle die öffentliche Ordnung in Deutschland stürzen, so der Behördenchef. Im vorigen Jahr wurden Mitglieder einer Gruppierung verhaftet, die einen Staatsstreich geplant haben soll, darunter eine frühere AfD-Abgeordnete und Richterin aus Berlin.

Die Reichsbürgerszene hat eine hohe Affinität zu Waffen. Inzwischen hat die Polizei etwa 1100 Reichsbürgern und Selbstverwaltern die Waffenscheine entzogen. Bis dahin hatten noch rund 400 von ihnen mindestens eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Enthemmte Gewalt und Brutalität durch Linksextremisten

Eine steigende Gewaltorientierung nimmt die Behörde auch im Linksextremismus wahr. Die Zahl der gewaltbereiten Personen stieg hier um knapp fünf Prozent auf 10.800. Insgesamt beziffert die Behörde das Personenpotenzial auf 36.500 Personen.

Auch wenn die Zahl der Gewalttaten zurückging, besteht laut Haldenwang ein hohes Gefährdungspotenzial. Enthemmte Gewalt und Brutalität richte sich gegen Personen, die von Linksextremisten als Faschisten angesehen würden. „Die Täter fügen ihren Opfern teils schwerste Verletzungen zu. Dass hier noch kein Mensch zu Tode gekommen ist, ist eigentlich nur glücklichen Umständen zu verdanken“, sagte er. Wegen solcher Angriffe standen kürzlich Lina E. und weitere Angeklagte in Leipzig vor Gericht und wurden zu Haftstrafen verurteilt. Die Straßenkrawalle nach der Urteilsverkündung belegen die Gewaltbereitschaft der Szene.

Bedrohungen gibt es auch seitens islamistischer Terrorgruppen, in deren Zielspektrum Deutschland sich weiterhin befindet. Nach wie vor sind international und global agierende dschihadistische Gruppierungen aktiv, zum Beispiel in afrikanischen Konfliktregionen. In Afghanistan und Pakistan verübt der IS-Ableger „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) Anschläge. Haldenwang befürchtet, dass er perspektivisch auch in westlichen Ländern Anschläge verüben könnte. „Entsprechende Planungen sind in diesen Gegenden schon in Vorbereitung.“