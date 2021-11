Berlin - Sie setzt sich seit langem für bessere Arbeitsbedingungen im akademischen Mittelbau ein und forschte im Laufe ihrer eigenen wissenschaftlichen Karriere zu diesem Thema. Jule Specht hat heute den Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie an der Berliner Humboldt-Universität inne. Specht begrüßt das neue Hochschulgesetz Berlins und mit ihm die Entfristung der Arbeitsverhältnisse im akademischen Mittelbau, mahnt aber auch an, dass die Politik die Universitäten bei einer so tiefgreifenden Veränderung unterstützen muss.