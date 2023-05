Fahnenverbot im Treptower Park: „Sind wir Menschen zweiter Klasse?“

Blumen an der Statue „Mutter Heimat“ am Ehrenmal im Treptower Park

Blumen an der Statue „Mutter Heimat“ am Ehrenmal im Treptower Park Benjamin Pritzkuleit

Keine russische Fahne, auch keine sowjetische – verboten wie das Georgsband am Blusenkragen. Und doch gehört der Treptower Park am 9. Mai den Russen. Viele Hundert strömen Stunde um Stunde herbei, mit Blumen und geschmückten Bildern der im Krieg gefallenen Großeltern. Am Ehrenmal zwischen der Monumentalfigur des sowjetischen Soldaten und den steinernen Fahnen mit den knieenden Kämpfern liegen 7200 sowjetische Tote begraben, Männer und Frauen, gefallen in der Schlacht um Berlin bei der Befreiung der Deutschen vom Nationalsozialismus.

Still tritt ein älterer Herr an die Figur der „Mutter Heimat“, er breitet einen Arm voller Tulpen aus, verneigt er sich vor der Statue, bekreuzigt sich. Alexander Neumann aus der Region Krasnodar gedenkt seines im Großen Vaterländischen Krieg gefallenen Großvaters und dankt allen sowjetischen Menschen für den Sieg. So sagt er es. Jedes Jahr kommt er her, leider konnte der Enkel heute nicht mitkommen, es ist ja Schultag. Der Krieg in der Ukraine bedrückt ihn: Die Ukraine mache Probleme, Amerika stecke hinter der Sache: „Die Ukrainer denken nicht nach.“ So sieht er das.

Russische Erklärungen für den Krieg

Ein paar Meter weiter haben deutsche Kommunisten ihren Stand aufgebaut, vom Grammophon ertönen sowjetische Lieder. Eine Frau, die mit ihrer Familie vorbeikommt, bittet: „Noch einmal Kalinka“ – und legt ein Tänzchen hin. Alina Linke, geboren in der Ukraine, aufgewachsen in Belarus, seit Jahren in Berlin, sagt: „Ich tanze für Russland.“ Sie will keinen Krieg, „egal wer ihn führt“.

Valentina Schäfer, Spätaussiedlerin aus Stalingrad, ist gekommen, weil dies „ein großes Fest ist für die Menschen, die sich an den Krieg erinnern“. Leider werde der vergessen, „und nun fängt alles von vorne an“. In der Ukraine, das sei ein Bruderkrieg; die Leute im Westen seien falsch informiert. Ihr Mann wirft ein: „Was soll man machen, wenn der Nachbar mit Schrotflinten rumläuft und der nächste Nachbar ihm immer neue Munition liefert?“ So sieht er die Rollen von Ukraine und USA. Und Valentina sagt: „Die ganze Welt ist gegen uns, wie damals im Zweiten Weltkrieg.“

Wen man auch fragt – die Antworten klingen ähnlich.

Auf der großen Treppe am Fuß der Kolossalstatue singt ein spontan gebildeter Frauenchor die alten sowjetischen Lieder – mit Hingabe, Riesenapplaus und vielen Da-capo-Rufen. Unten häufen sich die Blumen – der größte Blumenhügel wächst vor dem Kranz des Botschafters der Russischen Föderation. Daneben reihen sich die Gebinde der Botschaften Kirgisistans, Usbekistans, Tadschikistans, Aserbaidschans, Kasachstans, Armeniens, Turkmeniens und von Belarus.

Spontane Chöre und Tanzgruppen bildeten sich am Fuß des Gedenkhügels mit dem siegreichen Soldaten. Benjamin Pritzkuleit

Plötzlich tauchen drei junge Männer auf – einer im leuchtend blauen Spiderman-Kostüm mit rotem Motorradhelm, um die Schulter die gelb-blaue ukrainische Fahne gebunden. In Sekundenschnelle schlägt die Stimmung um. Männer rufen den zahlreichen Polizisten zu: „Warum lassen Sie die nazistischen Provokateure hierher?“ Jemand ruft: „Nazis raus“, Hunderte fallen ein. Hochspannung liegt in der Luft. Die Polizei bildet einen Ring um die drei Männer, leitet einen langsamen Rückzug ein, immer noch ruft die Menge „Nazis raus“ – bis die Gruppe weit genug entfernt ist, da ertönt ein kräftiges, militärisches „Hurra!“.

Kirgisin: „Das ist so diskriminierend“

Nun diskutieren erregte Menschen mit den Kommunikationsteams der Polizei, die hier deeskalieren sollen. Olga N. beschwert sich empört, sie dürfe an diesem Feiertag keinerlei Symbol tragen, nichts, sie habe „ohne alles“ kommen müssen: „Die Ukrainer dürfen alles. Das ist diskriminierend.“ Olga N. ist Kirgisin. Ihre Freundin musste sogar ihren weißen Schal ablegen, weil der zusammen mit roter Hose und blauer Jacke die russische Fahne gebildet habe. „Sind wir Menschen zweiter Klasse?“

Susanne Steinhart aus Königs Wusterhausen hat die Polizei bei der Einlasskontrolle gestoppt, weil sie zur roten Hose und weißen Jacke einen blauen Pullover trug. Das DKP-Mitglied zog den Pullover aus, stand im – ebenfalls blauen – BH da und durfte dann mit übergezogener Jacke das Gelände betreten.

Blieben am Rande: Versuche, mit der ukrainischen Fahne Präsenz zu zeigen. Benjamin Pritzkuleit

Der Fahnenkonflikt macht die Stimmung nervös – obwohl die wenigen auftauchenden ukrainischen Symbole keine Chance haben im sowjetischen Gedenken. Andrii Zarichyi, der Mann im Spiderman-Kostüm, hat sich mit seinen zwei Mitstreitern in die Grünanlagen zurückgezogen und gibt, umringt von Kameras und von reichlich Polizei behütet, Interviews.

Der Ukrainer trug den Anzug schon 2013/14 auf dem Maidan. Für die „Nazis raus“-Rufe hat er eine Erklärung: „Die das rufen, sehen mich so, als schauten sie in den Spiegel. Sie sehen sich selber – allerdings unbewusst. Die Russen denken, dass wir sie hassen.“ Das tun wir nicht, betont sein Mitstreiter Alexander Schumski, Nürnberger aus russischer Familie. Er ist mit Europafahne gekommen und einem T-Shirt, auf dem ein geschminkter Putin prangt – ein in Russland verbotenes Symbol der LGTBQ-Bewegung. Der Dritte im Bunde, Kirill Tsimkarzhenskiii, trägt eine blau-weiße Fahne: „Wir haben aus der weiß-blau-roten russischen Fahne das Blut herausgewaschen“, sagt er.

Den ganzen Tag über zogen bei bestem Wetter Tausende Menschen zur Feier des Sieges über Nazideutschland zum Ehrenmal. Benjamin Pritzkuleit

Im Besucherstrom tauchen natürlich doch immer wieder die verbotenen Symbole auf. Vor allem die sowjetische Fahne wird geschwenkt, nach wenigen Momenten wieder gefaltet und verborgen. Die rote Fahne mit Hammer, Sichel und Stern könnte Gefühle verletzten, so die Polizei.

Egon Krenz, einst DDR-Staatsratsvorsitzender, der das Ehrenmal in Treptow am frühen Vormittag besucht hatte, empört dieses Verbot aus historischen Gründen: „Ich habe die Furcht, dass die Richter, die festgelegt haben, dass russische Fahnen und Symbole bei den Veranstaltungen an Denkmälern verboten sind, nicht wirklich wissen, was sie inhaltlich beschlossen haben“, sagte er der Berliner Zeitung.

Egon Krenz: „Tiefpunkt im deutsch-russischen Verhältnis“

„Es ist an den sowjetischen Ehrenmalen in Deutschland nicht gestattet, das rote Siegesbanner zu zeigen, das Rotarmisten 1945 auf dem Deutschen Reichstag als Zeichen ihres opferreichen Sieges über den deutschen Faschismus gehisst hatten. Das ist der vorläufige Tiefpunkt des Verhältnisses Deutschlands zu Russland, eine Zeitenwende, die ich mir in meinem Leben nie hätte vorstellen können, ein schlechtes Omen für die Zukunft.“

Unbehelligt von der Polizei blieb eine Gruppe um den Ex-NPD-Mann Rüdiger Hoffmann, der die Besucher in Reichsbürgermanier mit Verschwörungstheorien beschallte: vom Völkermord an den Deutschen durch Umvolkung, „weil die USA das so wollen“. 90 Prozent betrage der Ausländeranteil in Deutschland, „mindestens“. Junge Besucher lachten ihn aus.