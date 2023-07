Stress auf dem Weg in die radfreundliche Stadt ist der Status in Berlin zurzeit. Eine Fahrradaktivistin plädiert für Gelassenheit und Genuss.

Frisch an der Regierung in Berlin will die CDU die Macht der Radfahrer stoppen. Planungen für Radwege werden gekappt, Autofahrer wittern triumphierend Aufwind für ihre Art der Mobilität. Dabei hat das Fahrradfahren emanzipatorische Kraft, weiß Ulrike Saade, die Gründerin der Fahrradmesse VeloBerlin. Sie spricht darüber am Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr in der Kolonnaden-Bar auf der Museumsinsel in Berlin-Mitte.