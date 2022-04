Betrüger zocken Bahnkunden ab. Ihre Masche: Mit den gestohlenen Mail-Adressen der Kunden loggen sie sich in deren DB-Account im Internet ein, bestellen mit den dort hinterlegten Kreditkartendaten Sparpreis-Tickets und stornieren diese. Abzüglich Bearbeitungsgebühr bekommen die Kriminellen einen Storno-Gutschein, den sie – weil dieser an Dritte übertragbar ist – unter Wert im Internet verkaufen. Die Käufer freuen sich über ein Schnäppchen.

Nach einem entsprechenden Bericht der Berliner Zeitung vom Dienstag hat der Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Peter Cornelius, harsche Kritik an der Bahn geäußert. „Leider gibt es diese hier geschilderten Betrugsverfahren schon seit dem Zeitpunkt, an dem die Deutsche Bahn statt Rücküberweisungen auf ein Konto die Gutscheinlösung eingeführt hat“, sagte er unter anderem.

„Aus Kundensicht erhebt sich weiterhin die Frage, warum die Deutsche Bahn nicht ein zentrales Helpdesk für Betrugsverfahren an Kunden eingerichtet hat, an welches die unterschiedlichen Helpdesk-Kontakte per Telefon oder Mail verweisen.“ Wie berichtet, waren über den Bahn-Account einer Berliner Kundin, zweimal Tickets bestellt und storniert worden. Zwei von ihr selbst gebuchte Tickets wurden von Betrügern ebenfalls storniert. Nach eigenem Bekunden hing die Kundin danach vergeblich in verschiedenen Telefon-Hotlines. Und Cornelius fragt: „Wird der Kunde hier wirklich als Kunde behandelt?“

Bahntickets im Wert von mehr als 100.000 Euro ergaunert

Im Herbst 2018 hatte die Berliner Zeitung erstmals über Storno-Betrug berichtet. Um diesen einzudämmen, begrenzte die Bahn damals zeitweise den Höchstbetrag für Abbuchungen auf 150 Euro. Diese Buchungshöchstgrenze sei heute nicht mehr notwendig, teilte ein Bahnsprecher schriftlich mit. „Sparpreise können nur noch mit Zahlungsverfahren gebucht werden, bei denen der Zahlungsanbieter der Kund:innen eine Authentifizierung durchführen kann“, hieß es weiter. Gemeint ist das 3D-Secure-Verfahren, das Banken für Kreditkarten anbieten müssen. Im Fall der Berliner Bahnkundin griff dieses Verfahren erst bei einem dritten Ticket-Kaufversuch, der scheiterte.

Dass mit den 2018 eingeführten Storno-Gutscheinen Betrügern Tür und Tor geöffnet wird, glaubt man bei der Bahn nicht. Die Verantwortung für die Sicherheit liegt aus Sicht der Bahn bei den Kunden und den Banken. „Schuld sind immer die anderen, nie die Bahn“, meint Cornelius.

Fahrkartenbetrug in großem Stil gibt es auch in anderen Städten. So gab es 2020 in sechs Städten Durchsuchungen gegen eine Bande. Zwei Männer und vier Frauen hatten mit gestohlenen Kreditkartendaten im Online-System der Bahn etwa 25.000 Tickets gebucht und die Fahrkarten dann im Internet zu einem geringeren Preis weiterverkauft. Und am Amtsgericht Laufen (Bayern) muss sich derzeit ein Mitglied einer Bande wegen Computerbetrugs verantworten. Der Mann soll illegal Bahntickets im Wert von mehr als 100.000 Euro über gestohlene Kreditkartendaten ergaunert haben.