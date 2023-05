Eine BVG-Kontrolle und ihre verheerenden Folgen: „Es waren Todesschreie“

Immer wieder eskalieren Ticketkontrollen in Berlin. Vor zwei Jahren wurde ein Schwarzer fast umgebracht. Nun kam der Fall vor Gericht. War es Rassismus oder Behördenversagen?

Foto von Emmanuele Contini und Illustration von Mark Harris für die Berliner Zeitung am Wochenende

Als Abbéy Odunlami am Gerichtssaal in Berlin-Moabit ankommt, ist der Mann, der ihn fast umgebracht hätte, schon da. Er sitzt auf einer Bank, jung, groß, schwer. Odunlami bleibt stehen, starrt ihn an. Der Mann sieht von seinem Handy auf, starrt zurück. Für einen Moment denkt man, gleich passiert etwas, sie gehen aufeinander los oder aufeinander zu. Sekunden vergehen. Der Mann auf der Bank guckt wieder auf sein Handy. Odunlami setzt sich – auf eine andere Bank.