Falsche Polizisten überfallen Fleischgroßhandel in Reinickendorf

Am Montag haben mehrere Männer mit Polizei-Westen einen Angestellten mit Kabelbindern gefesselt und ihm eine Tüte über den Kopf gestülpt.

Ein Polizist an einem Tatort

Ein Polizist an einem Tatort Florian Gärtner/imago

Falsche Polizisten haben einen Fleischgroßhandel in Reinickendorf überfallen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall bereits am Montagmorgen in der Walderseestraße. Demnach betrat ein 46-jähriger Angestellter das Büro seiner Firma, um die Tageseinnahmen im Geldschrank deponieren. Ihm folgten zwei maskierte Täter mit Schutzwesten, auf denen das Wort Polizei stand.

Diese bedrohten den Angestellten mit Pistolen und forderten die Herausgabe des Geldes. Nachdem der Mitarbeiter ihnen das Geld gegeben hatte, fesselten die Täter ihn mit Kabelbindern und stülpten eine Tüte über seinen Kopf. Dann erhielt er einen Schlag ins Genick.

Die Täter flüchteten mit einem Auto, an dem zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Ein Mitarbeiter des Betriebes versuchte noch, den Tätern den Fluchtweg mit einem Gabelstapler zu verstellen, doch sie konnten über den Gehweg davonfahren.