Ausstellung in Kreuzberg: Mein Uropa kam aus Afrika

In fünfter Generation lebt die deutsche Familie Boholle in Berlin. Die Geschichte des Vorfahren aus Afrika erzählt die Ausstellung „Trotz allem“.

Dass in Frank Boholles Ausweisen stets der zweite Vorname „Bohinge“ vermerkt ist, führt manchmal zu Nachfragen. „Es ist der Name meines Uropas Josef, der aus Kribi im afrikanischen Kamerun nach Berlin kam.“ Die Vergangenheit seiner deutschen Familie ist wichtig für den 58-jährigen Versicherungskaufmann und zeugt vom sozialen Aufstieg über die Generationen.

Gern vorgezeigte Erinnerungen sind die Fotos der Vorfahren im Flur seiner Zehlendorfer Wohnung. Mit Frau und zwei studierenden Töchtern lebt Frank Boholle dort seit vielen Jahren, aufgewachsen ist er in Neukölln. Gern erzählt er seine Herkunftsgeschichte. Sie ist wie die von fünf weiteren Berliner migrantischen Familien aus China und Ägypten Thema der Ausstellung „Trotz allem – Migration in die Kolonialmetropole Berlin“ im FHXB-Museum Friedrichshain-Kreuzberg.

Menschen in „Völkerschauen“ ausgestellt

Die Geschichte der fünf Generationen Boholle in Berlin beginnt mit der ersten deutschen Kolonialausstellung 1896 im Treptower Park. Bei diesen „Völkerschauen“ genannten Präsentationen wurden Menschen aus deutschen Kolonialgebieten in Afrika vor zahlendem Publikum ausgestellt. Durchaus auch im Baströckchen. Solches verneint Frank Boholle aber energisch für den Urgroßvater. „Da hat er sich aufgelehnt. Überhaupt hat er sehr auf ordentliche Kleidung geachtet. Auf den Fotos trägt er stets Hemd und Anzug.“

Grundlage für die Übersiedlung war, dass Deutschland sich von 1884 bis 1919 Kolonien in Afrika angeeignet hatte. Ob Josef Bohinge Boholle freiwillig von dort kam, weiß man nicht, aber die Ausstellungsmacher vermuten es. Denn oft wurden Aus- und Weiterbildung in Deutschland versprochen.

Auf jeden Fall gefiel es Josef Bohinge Boholle wohl in Berlin, so blieb er wie 19 weitere afrikanische Männer hier, machte eine Ausbildung zum Tischler und heiratete Stefanie, die Urgroßmutter des heutigen Zehlendorfers. Unsicher war das Leben in der Fremde, dies zeigt die Ausstellung detailliert. Deutsche weiße Aufsichtspersonen bewachten die Afrikaner. Diese wollten aber „trotz allem“ selbstbestimmt leben – was schwierig war.

Staatenlose mussten behördliche Willkür fürchten

Denn die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, war fast unmöglich. Biologisch-rassistische Begründungen verhinderten dies, heißt es in der Ausstellung. Als Staatenlose mussten die Menschen Willkür der Behörden fürchten, bekamen keine Erwerbslosenunterstützung, konnten einfach abgeschoben werden.

Josef Boholles Sohn Tobby machte sich in der 30er-Jahren mit einer Varieté-Show selbstständig. So verdiente die ganze Familie – auch Frank Boholles Mutter Hannelore – bis in die Bundesrepublikzeiten erfolgreich ihren Lebensunterhalt. Frank Boholle weiß aber auch Trauriges. „Josefa, Josef Boholles Tochter, und ihre Mutter Stefanie, meine Urgroßmutter, wurden von den Nationalsozialisten aus politischen Gründen verfolgt.“ Die Zeit im Konzentrationslager Stutthoff überlebte die damals 70-jährige Urgroßmutter nicht, die Großtante Josefa wurde zwangssterilisiert und starb nach ihrer Entlassung.