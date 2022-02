Ein dreijähriges Mädchen kauert auf einer Matratze auf dem Fußboden. Es ist zu schwach, um sich auf den Beinen zu halten. Sarah ist an Leukämie erkrankt. Und hat kein Kinderbett, in das sie sich schlafen legen kann.

Das Drama spielt sich in einer Neubauwohnung im beschaulichen Friedenau ab. Dort ist die Familie Gvedashvili vor zwei Wochen eingezogen. Und zwar ohne Möbel, weil sie nach einem Wasserschaden in ihrer alten Wohnung ihre komplette Einrichtung verloren hat. Eine Therapeutin der Kinderonkologie erfuhr vom Schicksal der Familie und wandte sich an den Berliner Verein Kolibri. Der hat jetzt einen Spendenaufruf www.facebook.com/KolibriDeutschland gestartet.

„Wir sind mit unseren Nerven am Ende“, sagt Mary Gvedashvili bei einem Treffen in der fast komplett leeren Dreizimmerwohnung. Seit Mitte Januar lebt sie mit ihrem Mann Nafea und ihrem Tochter Sarah hier in der Nähe des Innsbrucker Platzes, in einer der begehrten Sozialwohnungen in bester Lage. Das könnte ein Grund zur Freude sein. Doch die Erkrankung der Tochter überschattet alles.

Mary Gvedashvili ist am Vorabend mit Sarah aus dem Helios-Klinikum Berlin-Buch entlassen worden. Mutter und Tochter sollen ein bisschen Kraft tanken können, bis in zwei Wochen der nächste Block der Chemotherapie startet. Doch die Wohnung ist kein Ort zum Wohlfühlen, an dem man zur Ruhe kommen kann. Die Matratze, auf der die drei Gvedashvilis schlafen, ein alter Holztisch und zwei Stühle, ein Kühlschrank und eine Mikrowelle sind die einzigen Gegenstände in der Wohnung.

Die Familie musste aus der alten Wohnung wegen eines Feuchtigkeitsproblems ausziehen und ihre kompletten Möbel und persönlichen Gegenstände zurücklassen. „Sie waren alle verschimmelt und nicht mehr zu gebrauchen“, sagt die Mutter und streichelt über Sarahs kahlen Kopf. Ihre Haare sind nach der Chemotherapie ausgefallen.

Weil Sarah so krank ist, musste die Familie die feuchte alte Wohnung so schnell wie möglich verlassen. „Das Sozialamt in Tempelhof-Schöneberg hat uns sehr unterstützt, damit wir hier schnell einziehen konnten“, sagt Mary Gvedashvili. Sie seien dankbar dafür. Doch jetzt sitzen sie in einer Neubauwohnung und können sich keine Möbel leisten. Die Familie mit irakischen Wurzeln, die vor vier Jahren aus Georgien nach Berlin gekommen ist, lebt von der Grundsicherung. Die Physiotherapie-Ausbildung von Nafea Gvedashvili wird in Deutschland nicht anerkannt. Seine Frau Mary wollte gerade ein Psychologie-Studium beginnen. „Es war mein großer Traum, in Europa zu studieren. Deshalb sind wir nach Berlin gekommen“, sagt sie. Nun hat das Schicksal vorerst ihre Pläne durchkreuzt.

Therapeutin der Kinderonkologie erfuhr von Sarahs Schicksal

Im August hatte Tochter Sarah plötzlich starke Bauchschmerzen und hohes Fieber bekommen. Die Eltern fuhren mit ihrem Kind ins Krankenhaus in die Notaufnahme. Nach einer Blutuntersuchung stellte ein Kinderarzt dort die Diagnose Blutkrebs. Die dreijährige Sarah wurde ins Helios-Klinikum Berlin-Buch verlegt. Seitdem müssen die Eltern rund um die Uhr für ihr schwerkrankes Kind da sein.

In der Kinderonkologie vertrauten sie sich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Dürthen Schulte an. Die Mitarbeiterin organisierte Hilfe über den Verein Kolibri, der krebskranke Kinder und ihre Eltern unterstützt. Der Verein startete daraufhin einen Spendenaufruf in den sozialen Netzwerken. „Um Sarah und ihre Eltern mit ihrem schweren Schicksalsschlag nicht alleine zulassen, bedarf es über die kinderonkologische Behandlung hinausgehender Unterstützung. Das geht oft aber nur mit der Hilfe vieler Menschen. Deshalb sind wir als Behandler froh und dankbar über die enge Zusammenarbeit mit dem Verein Kolibri“, sagt Schulte.

Momentan kann Mary Gvedashvili ihrer Tochter nicht einmal einen Gemüsebrei kochen, auch ein Herd fehlt. Sie und ihr Mann haben beim Sozialamt einen Beihilfeantrag für eine Erstausstattung gestellt. Doch der Antrag ist noch nicht bewilligt worden. Unklar ist auch, ob sie mit dem Budget eine ganze Wohnung einrichten könnten.

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg teilt auf Anfrage der Berliner Zeitung mit, dass man die Familie auch nach dem Umzug unterstützen werde. „Grundsätzlich können Leistungsbezieher eine Beihilfe zur Erstausstattung einer Wohnung beantragen, sofern eine Bedürftigkeit – beispielsweise durch vorangegangene Obdachlosigkeit – vorliegt. Übernommen wird die notwendige Wohnungsausstattung, wie beispielsweise die Möbel für die erste eigene Wohnung sowie Haushaltsgegenstände oder Elektrogeräte“, sagt Sozialstadtrat Matthias Steuckardt (CDU). Angaben zur Dauer der Bearbeitung kann er allerdings keine machen.

Mary Gvedashvili ist gerührt von der Hilfsbereitschaft der Berliner und hofft, dass sie Sarah bald ein Zimmer einrichten kann. Doch sie sagt auch: „Unser größter Wunsch ist, dass Sarah wieder gesund wird.“