Für seine Verhältnisse wird Michael Müller am Ende dieser Debatte ungewöhnlich emotional. „Wir haben nicht zu wenig Angebote, und wir haben auch nicht zu wenig Impfstoff und Infrastruktur. Sondern wir haben zu viel Egoismus und Gleichgültigkeit!“ In Richtung der AfD schimpft der noch Regierende Bürgermeister von Berlin: „Sie versuchen hier, einen Popanz aufzubauen! Dass wir die armen Ungeimpften drangsalieren, ausschließen. Ja, das mag für Ihre Klientel so sein, für die Sie hier gesprochen haben. Es geht nicht mehr, dass eine Minderheit dauerhaft eine Mehrheit dominiert und deren Gesundheit gefährdet!“

Die Debatte in der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses zur vierten Corona-Welle ist von jenem tiefen Riss geprägt, der mittlerweile durch die gesamte Gesellschaft geht. Vor Müller hat Kristin Brinker von der AfD gesprochen. Sie hatte die seit Montag geltende 2G-Regel, laut der nur noch Geimpfte und Genesene am öffentlichen Leben teilhaben dürfen, als „völlig absurd“ bezeichnet. Führende Virologen seien sich einig, so Brinker. 2G werde das Infektionsgeschehen nicht eindämmen, weil auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen könnten. „Selbst Professor Drosten hat das in einer Anhörung am Montag bestätigt.“

Es geht nicht mehr, dass eine Minderheit dauerhaft eine Mehrheit dominiert und deren Gesundheit gefährdet! Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister

Sogar mit einem negativen Corona-Test hätten Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zu Veranstaltungen, so Brinker. „Essen gehen mit Freunden – verboten. Kino oder Konzert – verboten. Mit den Kindern ins Schwimmbad – verboten. Denn der Senat hat angeordnet, nachweislich gesunde Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft sind, dürfen am sozialen Leben dieser Stadt nicht mehr teilhaben.“ Der Senat greife damit in unverhältnismäßiger Weise in die Freiheitsrechte der Bürger ein, weil die Einschränkungen in keinem vernünftigen Verhältnis zum Infektionsgeschehen stünden. „Nun soll auch noch 3G im Nahverkehr eingeführt werden. „Für Menschen ohne Auto bedeutet das: ohne Test kein ÖPNV, und ohne ÖPNV kommen diese nicht zu einem Test.“ Es gehe nicht um die Eindämmung des Infektionsgeschehens. 2G führe zur Ausgrenzung und Ächtung von großen Teilen der Bevölkerung.

„Von Luftfiltern in Schulen ist Berlin so weit entfernt wie die Erde vom Mond“

Die Plenardebatte steht unter dem Thema „Gemeinsam gegen Corona“. Doch mit den Gemeinsamkeiten ist es nicht weit her, die Pandemie zeigt die Trennlinien der politischen Lager auf: Wer regiert, macht demnach alles falsch, wer in der Opposition ist, hat recht.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Kai Wegner ist Parteifreund von Gesundheitsminister Jens Spahn, der zwischenzeitlich die kostenlosen Bürgertests abschaffte und als Ressortchef auch Verantwortung für den Mangel an Pflegekräften und Intensivbetten trägt. Kai Wegner kritisiert das Corona-Management des Senats: „Von Luftfiltern in allen Klassenräumen ist Berlin so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Und wo bleiben die Lolli-Tests für Kita- und Grundschulkinder? Gerade in der Pandemie ist der Staat verantwortlich für die Gesundheit der Kinder.“

Beim Kampf gegen das Virus gibt es – die AfD ausgenommen – eine parteiübergreifende Einheitsfront. Sebastian Czaja von der FDP stellt klar: Der Weg aus der Pandemie sei einzig eine hohe Impfquote. Nur eine flächendeckend geimpfte Gesellschaft kann die vierte Welle brechen.“

Silke Gebel von den Grünen fordert einen Impfturbo. Das bedeute in Berlin fünfzig- bis siebzigtausend Impfungen. „Und dafür müssen wir unsere Kapazitäten richtig krass hochfahren!“ Und jeder müsse Kontakte reduzieren und Maske tragen.

Karsten Schatz (Linke) sieht das auch so und findet es obendrein unverständlich, dass zeitweise die Maskenpflicht in Schulen abgeschafft wurde. Er findet es auch unverständlich, warum es noch immer keinen Wechselunterricht gibt. „Wenn Sie von Freiheit sprechen, dann meinen Sie die Freiheit zu sterben“, sagte Schatz dann noch zu Kristin Brinker von der AfD, die sich gegen ein Regime gewandt hatte, „das die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte spaltet“.

Auf diesen Vorwurf erwiderte Michael Müller: „Wer ungeimpft ist, wird nicht von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er selbst stellt sich außerhalb!“ Aus der AfD-Fraktion gab es immer wieder mal Zwischenrufe der Art wie „Faschismus!“ und „Stalin-Staat!“.