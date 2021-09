Berlin - Vor dem Adlon tummeln sich schon wieder die Touristen. Kaum hat sich Kilian Kerner auf einen der klobigen Holzstühle mit Blick aufs Brandenburger Tor gesetzt, fragt ein Mädchen schüchtern nach einem Foto mit ihm. „Aber ohne Kippe“, sagt Kerner und schaut professionell. Kilian Kerner, einer der versierten Berliner Designer, die Aufstieg und Fall der Modemetropole Berlin stoisch mit ihren Kreationen begleiten, ist erfahren im Modebusiness. Auch bei der Berlin Fashion Week, die in der kommenden Woche im Kraftwerk stattfindet, ist Kerner wieder dabei.

Nach einem Jahr, welches auch dem 42-Jährigen viel abverlangte, ist die Fashion Week für Kerner in vielerlei Hinsicht ein Neuanfang. Erstmals nach fünfeinhalb Jahren darf der Designer wieder eine Kollektion unter seinem eigenen Namen zeigen. Zehn Jahre lang hatten Investoren die Rechte an seinem Namen, Kerners Label firmierte in der Zwischenzeit unter KXXK.