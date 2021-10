Berlin - Überall in Berlin leben Obdachlose auf der Straße, und die Jahreszeit, vor der viele von ihnen Angst haben, hat begonnen. Es wird kalt. Einrichtungen der Kältehilfe sind jedoch sehr unterschiedlich über die Stadt verteilt, und Informationen, wo sie zu finden sind, scheinen nicht durchzudringen.

Der FDP-Abgeordnete Thomas Seerig hatte den Senat gefragt, wie in Sachen Übernachtungsmöglichkeiten der Stand der Dinge ist. Sozialstaatssekretär Alexander Fischer (Linke) antwortete, seit dem 1. Oktober gebe es in Notübernachtungsstellen der Kältehilfe sowie in nur an einzelnen Tagen geöffneten Nachtcafés 214 Übernachtungsplätze, dazu kämen 193 in ganzjährig geöffneten Notübernachtungseinrichtungen.

Senat ohne Einfluss auf Kältehilfe durch Bezirke

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte die Senatsverwaltung für Soziales, man habe keinen Einfluss darauf, wo wie viele Notübernachtungen vorgehalten werden. Das sei Sache der Bezirke. Sie seien für die Erfüllung der staatlichen Aufgabe verantwortlich, Menschen unterzubringen. Man habe aber durchgesetzt, dass die Kältehilfe schon im Oktober und nicht erst im November beginnt und bis Ende April statt bis Ende März läuft.

Thomas Seerig findet, dass das System verbesserungswürdig sei: „Jeder Bezirk wurstelt für sich vor sich hin.“ Man müsse ja nicht unbedingt jedem Bezirk vorschreiben, wo er wie viele Notübernachtungen bereitstelle, aber eine gesamtstädtische Koordinierung sei wünschenswert, ähnlich der kürzlich von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) in die Wege geleiteten „Gesamtstädtischen Steuerung der Unterbringung“ zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Dann könnten sich die Bezirke bei der Kältehilfe nicht mehr einfach wegducken.

Er sei in seinem Bezirk Steglitz-Zehlendorf auf das Problem gestoßen, sagte Seerig. Dort gibt es zwar eine Notübernachtung von November an, in der Bergstraße. „Ich hatte zunächst gedacht, es sei die Bergstraße in Steglitz, also in einer Gegend, in der sich Obdachlose häufiger aufhalten.“ Es ist aber die Bergstraße „jwd“ in Wannsee, nur schwer zu erreichen.

EU fördert Pilotprojekt für Obdachlose mit 11,4 Millionen Euro

Der Senat ist unterdessen dabei, an seinem Ziel zu arbeiten, die Obdachlosigkeit in der Stadt bis 2030 zu beseitigen. Demnächst werden drei ganzjährige Einrichtungen eröffnet, aus denen Obdachlose nicht tagsüber rausmüssen, sondern wochenlang bleiben dürfen und täglich drei Mahlzeiten angeboten bekommen. Sie sollen besser zur Ruhe kommen, Sozialarbeiter sollen die Möglichkeit erhalten, sich um sie zu kümmern und zu helfen, beispielsweise eine Wohnung zu finden.

Insgesamt soll es 190 Plätze geben: in Kreuzberg, Mitte und Treptow-Köpenick. Die Einrichtung in Kreuzberg wird Frauen vorbehalten sein.

Es handelt sich dabei um ein zweijähriges Pilotprojekt, mit 11,4 Millionen Euro aus dem „React“-Programm der Europäischen Union finanziert.