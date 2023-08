Ferien ohne Urlaub: Wie drei Schwestern aus Syrien den Sommer in Berlin verbringen

Das schönste, was Lelian in den Sommerferien erlebt hat, war ein Besuch am Weißen See mit Papa, sagt sie. Sie war baden, Papa hat Süßigkeiten gekauft. Ein bisschen Angst im Wasser hatte Lelian schon. Trotzdem, es war der Höhepunkt dieses Sommers. Ein Strandbad mit Sand! Ihre wahrscheinlich weiteste Reise in diesem Jahr.

Es gibt Kinder in Berlin, die ihre gesamten Ferien in der Stadt verbringen. Während andere mit den Eltern verreisen, danach ins Feriencamp fahren und von dort zu Oma und Opa aufbrechen, bleiben sie zu Hause, wochenlang. Oder sie gehen morgens zur Schule, so wie immer, der einzige Unterschied ist, dass sie statt des Klassenraums gleich den Hort ansteuern. Selbst eine Reise nach Brandenburg oder an die Ostsee ist für viele Familien undenkbar. Weil das Geld einfach nicht reicht.

Lelian rutscht auf der großen Couch im Wohnzimmer hin und her. Links und rechts von ihr sitzen ihre beiden Schwestern, die eine älter, die andere jünger. Sie kichern. Ihre Schwester, die Mittlere, redet mal wieder mehr als alle anderen in der Familie. Lelians häufigster Satz: „Darf ich noch was sagen?“ Sie ist sieben. Naea ist neun und Rinad ist fünf.

Die drei werden in diesem Sommer nicht verreisen. Sie verbringen nicht nur ihre sechswöchigen Sommerferien in Berlin, sondern sämtliche andere Ferien auch, schon immer war das so. Ende August, wenn das neue Schuljahr anfängt, kommt Naea in die dritte Klasse, Lelian in die zweite.

Auch zu Hause gilt: „Ferien machen Spaß!“

Wie also sind sie, die Ferien, wenn viele Freunde weg sind und die Eltern wenig Zeit haben? „Wir waren auch auf einem Wasserspielplatz“, sagt Lelian. Mit Papa. Wenn Schule ist, müssen sie um acht ins Bett, aber in den Ferien sei die Uhrzeit egal. Neulich war Hadi aus ihrer Klasse zu Besuch, sie haben zusammen gespielt. Lelians Hände und Haare fliegen durch die Luft, wenn sie erzählt. Ab und zu setzt Naea an, den Redefluss der Schwester zu durchbrechen, fragt dabei manchmal nach, ob ein Wort stimmt. Sie spiele gerne Minecraft auf dem Tablet, sagt sie, als ihre Schwester einmal die Luft anhält. Und manchmal lerne sie mit einer Lern-App ein bisschen Deutsch oder Mathe. Sie zeigt die App, sie heißt Anton.

Während die beiden Älteren durcheinandererzählen, hat sich Rinad bei ihrem Vater verkrochen und sagt nichts. Aber sie lächelt.

Die Zeit zu Hause scheinen alle drei zu genießen, keine von ihnen wirkt niedergeschlagen, weil es auch in diesem Jahr keinen Urlaub irgendwo anders gab. Sie schleppen Plüschtiere ins Wohnzimmer, die fast so groß sind wie sie selbst, später holen sie Stifte und Papier. Ausnahmsweise dürfen sie im Wohnzimmer malen, aber nicht auf der neuen Couch. Manchmal sei ihnen langweilig, geben sie zu. Aber Lelian ruft trotzdem: „Ferien machen Spaß!“

Plüschtiere, Papas Gitarre, Papier und Buntstifte: Ferienprogramm der Schwestern Sabine Gudath

Gegenüber von den drei Mädchen sitzen ihre Eltern, Duaaa Almania, die Mutter, und Mohamad Al Mogarbel, der Vater. Sie schauen gebannt zu ihren Töchtern, verfolgen, wie ihre kleinen Mädchen ein Interview in einer neuen Sprache geben. Die Familie kommt aus Homs in Syrien, die beiden älteren Mädchen sind dort noch geboren. Die jüngste Tochter kam in einem Flüchtlingslager in Griechenland zur Welt. Der Vater kam als Erster in Berlin an, seit fünf Jahren leben sie alle hier.

Vor wenigen Wochen erst sind sie hier eingezogen. Ihre erste eigene Wohnung seit Jahren. Vorher lebten sie in einem Wohnheim für Flüchtlinge in Hohenschönhausen, teilten sich den wenigen Platz mit vielen anderen. Jetzt haben sie fünf Zimmer in Marzahn, fast am Stadtrand. Der Flur ist noch leer, an den Wänden hängen noch keine Bilder. Im Wohnzimmer aber stehen schon zwei große, bequeme, dunkelblaue Sofas, zwei Sessel und ein Tisch, um den sie alle sitzen, wenn Besuch kommt, so wie jetzt. Duaaa Almania kocht arabischen Kaffee, stark und süß, serviert ihn in kleinen Tassen, deckt den Tisch mit Saft, Wasser und Keksen.

Klassensprecherin und „Trösterin des Jahres“

Die Eltern haben sich für die Kinder im Moment freigenommen, die Mutter von ihrer Weiterbildung zur Erzieherhelferin, der Vater von seiner zum Lkw-Fahrer, obwohl er im nächsten Monat eine Prüfung hat. Beide Eltern lernen neben dem Job auch noch Deutsch. Jetzt aber machen sie „eine Pause“, sagt Duaaa Almania und zeigt auf ihre Mädchen. Sie sollen nicht die gesamten Ferien im Hort oder in der Kita verbringen.

Das Fenster ist weit geöffnet, draußen regnet es an diesem Tag, schon wieder. Die Mutter lächelt und zuckt mit den Schultern. „Ich will auch im Regen raus“, ruft Lelian. Naea fragt, ob sie auf den Spielplatz gehen und sich Äpfel holen kann. Die Mutter erklärt, dass es dort saure Äpfel gebe, die sonst wohl niemand ernte. „Wir essen sie mit Salz.“ Der Vater sagt, er gehe viel mit seinen Töchtern spazieren, hier draußen, in der Nähe der Wohnung, die Umgebung sei schön.

Die Mutter holt Zeugnisse und Urkunden ihrer beiden großen Töchter. Zwei Mappen. Beide Mädchen besuchen die Grundschule am Wilhelmsberg in Hohenschönhausen, in der sie eingeschult wurden, als sie noch im Wohnheim lebten. Lelian hat in ihrem ersten Schuljahr dort schon Urkunden als „Trösterin des Jahres“ und als „Streitschlichterin“ bekommen, außerdem war sie Klassensprecherin. Viel mehr kann man mit sieben kaum werden. Die stillere Naea war gut in Mathe, mag aber auch Deutsch. Sonnabends gehen die Mädchen zum Arabischunterricht, lernen auch in dieser Sprache lesen und schreiben.

Seit fünf Jahren in Berlin: Duaaa Almania und Mohamad Al Mugarbel mit ihren Töchtern Sabine Gudath

Die Großeltern sind noch in Syrien, erzählen Lelian und Naea, „zwei Omas und zwei Opas“, sie sehen sie nur noch in Videotelefonaten. Sie wissen, dass Krieg ist in Syrien.

Würden sie gern mal verreisen? „Ich will, aber wir haben keinen Pass“, erklärt Lelian. Sie würde gern in einem Auto fahren und rausgucken, sagt sie. „Oder nach Italien.“ Die Mutter sagt leise: „Oder Spanien,“ und fügt an: „eines Tages“. Freunde aus der Schule seien weggefahren, ja, kann sein, so genau scheinen es Lelian und Naea nicht zu wissen. Ein großes Thema scheint es für die Mädchen nicht zu sein.

Ihr Urlaub ist eben das hier: Zeit mit der Familie. Sie holen Bilder, die sie gemalt haben, zeigen das glitzernde Lipgloss, das sie sich kaufen durften, „wonach riecht das?“, bieten Riegel und Brausepulver aus ihren Süßigkeitenvorräten an. Lelian erzählt, dass sie an einem Tag so viel Eis gegessen hat, dass sie Bauchweh bekam. Auch bei dieser Geschichte muss sie lachen. In drei Wochen beginnt die Schule wieder. Auch Lelian wird etwas aus ihren Ferien zu berichten haben.