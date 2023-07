Die Aufregung vor den Zeugnissen – sie wird immer stärker, denn schon am Mittwoch werden die Berliner Schüler in die Ferien entlassen. Viele bringen entweder voller Stolz oder voller Angst ihre Zeugnisse nach Hause. Die Medaille hat eben zwei Seiten: gute Noten, schlechte Noten. Ein Berliner Projekt will jetzt sowohl Schülern als auch Eltern den Druck nehmen.



„Platz 1 für dich! Dein Scheiß-auf-Noten-Segen!“, so betitelt das kirchliche Neuköllner Start-up Segensbüro Berlin seine Aktion am sommerlichen Dienstagnachmittag. Auch wenn der zweite Teil des Titels provokant formuliert ist, hat die Veranstaltung ein positives Ziel: „Jeder Mensch ist wertvoll, ganz gleich, was die Noten sagen – das wollen wir mit diesem Fest übersetzen“, sagt Segensbüro-Pfarrerin Johanna Friese im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Man müsse den ganzen Titel sehen, um die Tiefe der Veranstaltung zu begreifen.

„Die einen werden genau deswegen zur Veranstaltung kommen, die anderen werden sie genau deshalb meiden.“

Wie kam es aber zu der Idee und wie wird sie umgesetzt? „Es geht uns darum, dass sich die Schüler vor der Zeugnisvergabe in einer lässigen Atmosphäre austauschen können“, sagt die Pfarrerin. Was ist gut gelaufen? Wovor haben die Kinder vielleicht Angst? Worüber freuen sie sich besonders? Wo sind ihre Talente? „Platz eins für das Kind, seine Talente, seine Lebensfreude und seine Gemeinschaft mit seinen Eltern und anderen Kindern – dafür wollten wir den Raum schaffen.“

Zeichnen Noten überhaupt ein treffendes Bild der Persönlichkeit? Friese sagt, dass sich Talente nicht unbedingt in den Noten spiegeln müssen. Aber auch jene Schüler, die fleißig lernen, sollen von der Veranstaltung nicht ausgeschlossen werden. Prinzipiell will das Segensbüro vermitteln: In dir steckt so viel drin, das nicht nur über Noten abgelesen werden kann. „Deshalb wählten wir ‚Scheiß auf Noten‘.“ Die Wortwahl habe jedoch verschiedene Reaktionen hervorgerufen: „Die einen werden genau deswegen zur Veranstaltung kommen, die anderen werden sie genau deshalb meiden.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zeugnisse sollen nicht im Vordergrund stehen

Das Büro hat als Datum der Veranstaltung ganz bewusst den Tag vor der Zeugnisvergabe gewählt. „Wir wollen die Zeugnisse nicht in den Vordergrund stellen, weil das bei den Familien ohnehin ein prekärer Punkt ist“, sagt Friese, während im Hintergrund die Kirchenglocken läuten. Die Idee sei nicht, pausenlos zu segnen, sondern die Teilnehmer ins Gespräch zu bringen, nach dem Motto: Feiert euch und eure Kinder.

Friese ist Mutter zweier Jungen, von denen der eine zur Grundschule geht und der andere dieses Jahr eingeschult wird. „Wir vom Segensbüro haben selbst Kinder vom Grundschulalter bis zum Abitur und wissen, dass es Hochs und Tiefs während der Schullaufbahn gibt.“ Unsere Gesprächspartnerin glaubt, dass Noten durchaus wichtig für die Kinder sind, weil sie sich vergleichen wollen und wissen wollen würden, wo sie stehen.



„Ich sage nicht, dass Noten schlecht sind, aber sie müssen übersetzt werden.“ Für den einen sei eine Drei ein Erfolg – für den anderen eine Niederlage. „Auch ich als Mutter habe Erwartungen, aber oft ist die eigene Enttäuschung viel größer als die der Kinder.“ Und nicht selten stecke die eigene Schulgeschichte der Eltern hinter dieser Haltung.

„Scheiß auf Noten“-Motto zu gewagt für Neukölln?

Ob Neukölln ein guter Ort für ein „Scheiß auf Noten“-Motto ist, wird sich zeigen. Haben die Veranstalter Angst vor Kritik? „Nein, wir haben keine Angst – es ist bewusst ein Fest, das auf Gespräche und eine entspannte Atmosphäre setzt. Menschen aus allen Teilen Berlins seien eingeladen. Man wolle Eltern auch mit Tipps der Diakonie unterstützen und so auf kirchliche Beratungsangebote aufmerksam machen. Dabei gehe es vor allem um Fragen, wie man bei sich und seinem Kind den Notendruck rausnehmen kann und besser zum eigenen Kind durchdringt.

Neben einer Beratungsstation der Diakonie sorgten auch Musik sowie Spiel- und Bastelaktionen für Unterhaltung. Abkühlung gab es durch einen Eiswagen. Zwischen 15:30 Uhr und 18 Uhr konnte jeder an der Genezarethkirche am Herrfurthplatz vorbeikommen und sich bei Bedarf den Segen geben lassen oder sich mit den Pfarrerinnen im Gespräch austauschen. Ob zusammen feiern, oder gesegnet in die Ferien starten – für jeden war etwas dabei.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de