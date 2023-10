Flughafen Tempelhof: Das sind die Highlights der 100-Jahr-Feier

Es gibt kaum Orte in Berlin, die den Wandel der Stadt im 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart so passend einfangen wie der ehemalige Flughafen Tempelhof. Das Flughafengebäude des NS-Architekten Ernst Sagebiel überragt noch heute die 355 Hektar des Tempelhofer Feldes, wo man durch die heiteren Szenen mit Rollerbladern oder Riesendrachen leicht vergessen könnte, wie hier während der Berliner Luftbrücke 2,3 Millionen Tonnen Hilfsgüter zu den Bürgern West-Berlins geflogen wurden. Nun ist ein Teil des Flughafengebäudes selbst zu einer Unterkunft für Hunderte von Geflüchteten geworden – und somit zu einem Symbol für die dynamischen Herausforderungen, vor denen Berlin heute steht.

Bald ist es 100 Jahre her, dass die ersten Flüge vom Flughafen Tempelhof am 8. Oktober 1923 abhoben. Das Jubiläum wird zum Anlass für ein fünftägiges Festival, das sich mit der Geschichte des Flughafens und der Stadt selbst auseinandersetzt. Unter dem Titel „100 Jahre – 100 Stunden“ hat der Geländebetreiber Tempelhof Projekt Gesellschaft ein größtenteils kostenloses Programm mit Kunst, Podiumsgesprächen und Musik auf die Beine gestellt. Ab Freitag Mittag um 12 Uhr geht es los; am Abend hält der Regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner (CDU) ein Grußwort.

Auf Führungen durch das Flughafengelände soll es eine Vielzahl von Möglichkeiten geben, sich mit der hundertjährigen Geschichte dieses Ortes auseinanderzusetzen. Im Flughafengebäude, dem größten Baudenkmal Europas, werden Experten Einblicke zu unterschiedlichen Themen aus seiner wechselvollen Geschichte geben, etwa zur Architektur des Flughafens, seinem historischen Archiv oder der Luftfahrtgeschichte. Auf der Website des Festivals kann man sich bereits für die Führungen, die teilweise in englischer Sprache stattfinden, anmelden; für einige Führungen ist ein Ticket zum Preis von 3 Euro erforderlich.

Jeder Tag des Festivals hat ein eigenes Themengebiet. Am Freitag startet das Programm unter dem Motto „Dit is allet Berlin!“. Mit Auftritten etwa des Berliner Kneipenchors und der Berliner DJs Simo Lorenz und Akikazu M. soll die Vielfalt des Stadtlebens gefeiert werden.



Am Sonnabend widmet sich das Festival den Goldenen Zwanzigern. Dazu wird eine Zeitreise zurück zur Eröffnungszeit des Flughafens versprochen, zum Beispiel durch einen Swingtanzkurs mit Berlin HOP und einen Tanztee mit der Berliner Jazzband The Jungle. Else Edelstahl, Gründerin der „Bohème Sauvage“, und Historiker Arne Krasting werden eine Live-Version ihres gemeinsamen Podcasts „Goldstaub“ aufnehmen. Am Abend lädt die Bohème Sauvage zu einer Party im Stil des schillernden Nachtlebens der Zwanziger ein.

Sonntag ist Familientag, etwa mit Drachenbau-Workshops und einem Auftritt des Erzählkünstlers Sven Tjaben zum Thema Reisen und Fliegen. Tagsüber bietet Radio eins auch ein Programm nach dem Motto „Nur für Erwachsene“. Unter dem Titel „Berlin ist bunt“ wird der Montag der LGBTQIA+-Community Berlins gewidmet – mit einem Panelgespräch zum Thema „Die revolutionäre Kraft von Queer Joy“, einem Auftritt des Berliner Heart Chors und einer Drag Show am Abend.

Am letzten Tag des Festivals, dem Dienstag, geht es um das Thema Ankommen in Berlin. Im Panelgespräch „Ankommen in Tempelhof“ soll die Nutzung des Flughafens als Ankunftszentrum besprochen werden. Am Abend wird das Festival durch vier musikalische Auftritte von Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine abgerundet.



Neben dem abwechselnden Tagesprogramm gibt es auch Dauerausstellungen im Rahmen des Festivals. Über zwei Stockwerke werden Ausstellungen mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt, die in Berlin leben und arbeiten, eine Auseinandersetzung mit Themen wie etwa Asyl oder der Berliner Clubkultur anbieten. Auch eine Ausstellung der beliebten Instagram-Seite „Notes of Berlin“ ist angekündigt, die mit einer Auswahl von verzweifelten Wohnungssuchanzeigen bis zu scharfzüngigen Appellen an die Nachbarn eine Hommage an den einzigartigen Ton des Berliner Alltags bieten soll.