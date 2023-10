Brandenburg ist das Wolfsland Nummer eins in Deutschland. Die aktuellen Zahlen vom Montag zeigen, dass es bundesweit 184 Wolfsrudel mit jeweils etwa sechs bis zehn Tieren gibt – 52 dieser Rudel leben allein im Land Brandenburg. Das sind doppelt so viele wie in Schweden und Norwegen zusammen. In Deutschland folgen auf den nächsten Plätzen Niedersachsen und Sachsen mit 39 und 38 Rudeln.

In diesen Ländern war am Donnerstag das Interesse besonders groß, vor allem bei den Landwirten, die noch Schafe oder Rinder auf der Weide halten – also besonders naturnah arbeiten. Denn am Mittwoch gab Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen in Berlin ihre Vorschläge zum leichteren Abschuss von Wölfen bekannt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Auch künftig wird es keine wolfsfreien Zonen in Deutschland geben“, sagte sie. Das sei mit dem Artenschutz und den Gesetzen in Deutschland und in Europa nicht vereinbar. „Ein anlassloses Abschießen von Wölfen wird es auch künftig nicht geben.“ Es müsse auch in Zukunft immer einen triftigen Grund geben, um einen Wolf zu „entnehmen“, wie es im Bürokratendeutsch heißt. Steffi Lemke sagte, dass sie dieses Wort nicht möge, und spricht lieber davon, worum es in der Realität geht: schießen und töten.

Abschuss genau 21 Tage lang erlaubt

Ihr Vorschlag an die Bundesländer: Künftig dürfen Wölfe 21 Tage lang nach dem Riss in einem Umkreis von einem Kilometer um die Rissstelle geschossen werden. Bedingung: Das Raubtier muss die Schutzmaßnahmen eines Weidetierhalters überwunden und Tiere in der Herde getötet haben. Das heißt: Eine Weide muss durch Zäune oder Herdenschutzhunde gesichert sein. Wenn ein Wolf dort trotzdem Beute macht, soll schnell und unbürokratisch eine Abschussgenehmigung erteilt werden. Bislang wurden Abschussgenehmigungen nur erteilt, wenn die Tiere mehrfach auffällig waren.

Der entscheidende neue Fakt ist, dass für die Genehmigung nun nicht mehr ein DNA-Test des Wolfes nötig ist. Bislang muss dieser erst vorliegen, dann wird ein kompliziertes Verfahren für eine Einzelfallgenehmigung eingeleitet. Und wenn die Erlaubnis nach einigen Wochen vorliegt, ist der „Problemwolf“ meist schon weg.

Das habe bei vielen Landwirten und Leuten in Wolfsregionen für Frustration gesorgt, sagte die Ministerin. Eigentlich gebe es in Deutschland eine hohe Akzeptanz für den Wolf. „Doch die ist in Gefahr.“ Zwar fressen diese Raubtiere zu 95 Prozent Wildtiere. „Aber mit wachsender Population verzeichnen wir zunehmend Risse bei Weidetieren.“

Dass die Regelung nun 21 Tage lang nach dem Riss gelten soll, beziehe sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Wolfsbeobachtung in Schweden. Ein Wolf, der einmal erfolgreich in eine Herde gelangt ist und dort Tiere reißen konnte, komme meist innerhalb von 21 Tagen zurück und versuche es noch einmal.

Die Idee ist also, dass der „Problemwolf“ dann dort von Jägern empfangen wird. Durch die zeitliche und räumliche Nähe könne wohl auch der richtige Wolf getroffen werden.

Abschusszahlen sollen steigen

Lemke sagte, damit liege ein praxistauglicher und schnell wirksamer Vorschlag auf dem Tisch, den die Bundesländer nun umsetzen sollen.

Das erklärte Ziel ist es, die Abschusszahlen der Wölfe zu erhöhen und gleichzeitig den Schutz der Wölfe zu garantieren, sagte sie. „Dort, wo Wölfe immer wieder Schafe reißen, müssen wir die Wölfe schießen, weil sie sich angewöhnt haben, dass sie dort leichte Beute machen können.“

Seit dem Ende der DDR kamen immer mehr Wölfe aus Polen nach Deutschland. Vorher wurden Wölfe in der DDR meist schnell erschossen. Die streng geschützten Raubtiere gründeten ihre Rudel vor allem auf riesigen leeren Truppenübungsplätzen in Sachsen, ihre Jungen zogen dann nach Norden, erst nach Brandenburg, dann nach Niedersachsen. Seit Jahrzehnten gibt es heftige Debatten zum Umgang mit dem Wolf – mit extrem verhärteten Fronten. Viele Jäger und Bauern wollen einen leichteren Abschuss, die Grünen und Umweltschützer wehren sich dagegen, ein streng geschütztes Tier jagen zu lassen.

Ein Vorschlag sind sogenannte Obergrenzen: Es soll festgelegt werden, ab welcher Rudelzahl die Wolfspopulation nicht mehr gefährdet ist. Dann sollen alle Wölfe gejagt werden, die über der Obergrenze liegen.

Von einem Wolf getötet: ein Schaf auf einer Weide in der Uckermark imago

Diese Idee lehnt die grüne Umweltministerin ab. Steffi Lemke sagte: Es gehe nicht um ein anlassloses Abschießen von Wölfen, das sich an einer Obergrenze der Gesamtpopulation orientiert. Das sei auch nach europäischen Schutzgesetzen nicht möglich. „Es sollen nur Wölfe geschossen werden, die auch wirklich Weidetiere gerissen haben.“ Und es ist weiterhin eine Einzelfallgenehmigung nötig.

Ein bürokratisches Problem sind die Landkreisgrenzen zum Beispiel für Landwirte, die nahe einer solchen Grenze arbeiten. Wenn sie eine Genehmigung zum Abschuss haben, kann der Wolf aber schon über die Grenze sein. Damit wäre die Genehmigung hinfällig. Deshalb sollen nun größere Regionen zum Beispiel aus zwei Landkreisen gebildet werden – besonders in den Wolfsländern Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. Die sollen die Regionen selbst festlegen.

Gregor Beyer kämpfte mit dem Forum Natur Brandenburg jahrelang für Obergrenzen. Heute ist er Amtsleiter für Umwelt im Landkreis Märkisch-Oderland. Er sagte der Berliner Zeitung: „Das ist eigentlich ein recht guter Vorschlag von der Ministerin, der auch recht praktikabel sein könnte. Aber dafür müsste der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden.“ Das aber hat die Ministerin nicht vorgeschlagen.

Nach den Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) wurden im vergangenen Wolfsjahr 1339 Wolfsindividuen nachgewiesen. Bundesweit leben sie in 184 Rudeln, im Jahr davor waren es 162. Dazu kommen aktuell zusätzlich 47 Wolfspaare sowie 22 sesshafte Einzelwölfe, davor waren es 58 Paare und 25 Einzelwölfe.