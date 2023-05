Feueranschlag in Friedrichshain: Vier Autos werden zerstört

Kurz vor Mitternacht standen in der Nähe von Ostkreuz vier geparkte Fahrzeuge in Flammen. Sie brannten komplett aus.

In Berlin-Friedrichshain haben in der vergangenen Nacht mehrere Autos gebrannt. In der Weserstraße, nahe des Bahnhofs Ostkreuz, bemerkte ein Passant gegen 23.50 Uhr Feuer unter einem geparkten BMW und einem Mazda. Er alarmierte die Feuerwehr.

Nach Angaben eines Polizeisprechers griff das Feuer auf einen geparkten VW Passat und einen Audi über. Alle vier Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Anhaltspunkte für ein politisches Tatmotiv hat sie bislang nicht. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.