Wird die Misere, in der sich die Berliner Feuerwehr befindet, irgendwann enden? Es steht eine größere Pensionierungswelle an und damit bald noch weniger Personal zur Verfügung. Gleichzeitig gerät die Ausbildung des Nachwuchses offenbar ins Stocken.



Der Rechnungshof hält 1000 zusätzliche Stellen für nötig, um den Rettungsdienst, der jetzt schon fast jeden Tag im Ausnahmezustand ist, aufrechtzuerhalten. Doch nur 70 Stellen sind im nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2024/25 genehmigt. Und nun macht eine weitere Hiobsbotschaft die Runde: Vorerst soll es auch kein Geld für den geplanten Neubau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA) auf dem Gelände des Flughafens Tegel geben. Zumindest steht dies so in der Aufstellung für den Haushaltsplan, der am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses behandelt wurde.

Für das nächste und das übernächste Jahr ist darin diesbezüglich überhaupt nichts festgeschrieben. Und erst im Jahr 2026 soll laut dem Papier die erste Million fließen. Die Fertigstellung der Feuerwehr-Akademie, die rund 240 Millionen Euro kosten soll, ist demnach erst für das Jahr 2035 vorgesehen – und nicht schon 2027.

Innensenatorin Iris Spranger: Der Neubau der Feuerwehr-Akademie steht 2027

„Neben der ganzen Stellendiskussion eher zufällig zu erfahren, dass in der Finanzplanung der Bau der dringend benötigten Ausbildungsstätte im kommenden Doppelhaushalt gar nicht mehr stattfindet, macht mich sprachlos“, erklärte Lars Wieg, Vorsitzender der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft Berlin-Brandenburg, am Mittwoch.

Und auch Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus, twitterte empört: „Gestern versprach Innensenatorin Spranger im Innenausschuss bei der ersten Lesung des Haushalts, der Neubau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie sei weiterhin für 2027 geplant. Heute erfahre ich aus der Finanzplanung: vor 2028 kein Geld, Baufertigstellung 2035.“

„Der Neubau steht 2027“, sagte dagegen Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch der Berliner Zeitung. In ihrer Verwaltung gibt man sich zuversichtlich. Das Geld werde aus anderen, nicht realisierten Bauprojekten kommen, heißt es. Der Bausenator für Stadtentwicklung, Christian Gaebler (SPD) soll dies am Dienstag im Senat zugesichert haben.

Ein Gebäude soll in Tegel auf jeden Fall bis 2027 fertig sein

In der Finanzplanung bis 2035 seien neben dem Neubau auch die Sanierung der Hangars und die Schadstoffsanierung enthalten, mit der 2025 begonnen werden soll, heißt es aus der Innenverwaltung. Unter anderem müssen in bestimmten Gebäuden Asbest und im Boden Kriegsmunition beseitigt werden. Hier gebe es viele Unwägbarkeiten. Überhaupt komme die Jahreszahl 2035 nicht aus der Innen-, sondern aus der Finanzverwaltung.

Fertig soll im Jahr 2027 offenbar das Schulungsgebäude der BRFA sein. Die Beteiligten kämpften darum, dass dieses 2027 fertig werde, twitterte unter anderem der innenpolitische Sprecher der SPD, Martin Matz, am Mittwoch. „Ein Hochbau mit Unterrichtsräumen gilt jetzt schon als Fertigstellung“, sagt dagegen Manuel Barth von der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft, der die aus seiner Sicht unklare Kommunikation der Senatorin kritisiert. Zur neuen BFRA gehöre aber noch viel mehr – etwa Übungsflächen oder Garagen.



Bislang bildet die Berliner Feuerwehr ihren Nachwuchs auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne an der Ruppiner Chaussee in Heiligensee aus. Die Gebäude sind marode und denkmalgeschützt und können nicht erweitert werden. Über den Bau einer neuen Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie wird bereits seit vielen Jahren geredet.