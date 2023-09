Feuerwehr-Auto brennt in der Feuerwache Marzahn

Bei der Berliner Feuerwehr hat es gebrannt. Auf dem Gelände der Berufsfeuerwache Marzahn an der Märkischen Allee ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) in Flammen aufgegangen.

Über die Brandursache gibt es noch keine Anhaltspunkte. Feuerwehrleute berichten, dass es zunächst im Motorraum leicht gequalmt haben soll. Dann sei das Feuer ausgebrochen, heißt es. Die Flammen wurden mit Schaum gelöscht. Der Innenraum des Fahrerhauses brannte allerdings komplett aus.

„Man kann wirklich von Glück reden, dass das LHF auf dem Hof stand und nicht in der Halle“, sagte ein Feuerwehrmann der Berliner Zeitung. Das LHF ist schon ein älteres Modell und wurde vor allem für die Ausbildung genutzt.

In der Feuerwache Marzahn sind neben Löschfahrzeugen auch der Höhenrettungsdienst der Berliner Feuerwehr stationiert.