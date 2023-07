Erlebnistag am Sonntag: Auf dem Gelände des früheren Flughafens zeigen Berlins Feuerwehren, was sie können. Und Sie können zeigen, ob Sie für die Feuerwehr geeignet wären.

Eine Veranstaltung in der Größenordnung gab es bei der Berliner Feuerwehr noch nicht: Am kommenden Sonntag lädt sie auf das Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel ein.



Die alljährliche Leistungsschau, die früher „Tag der offenen Tür“ genannt wurde und am Hauptsitz der Feuerwehr im Nikolaus-Groß-Weg stattfand, heißt dieses Mal „Erlebnistag“ und spielt sich auf einer doppelt so großen Fläche ab – im Freien und im Hangar des früheren Flughafens. Was die Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr alles draufhaben, das können die Besucher am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr begutachten.

Versammelt ist nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein „alles, was Blaulicht hat“. Dazu gehören neben einem Löschfahrzeug der BER-Flughafenfeuerwehr auch das Technische Hilfswerk und die Bundespolizei, die einen Hubschrauber ausstellt. Der Technische Dienst der Feuerwehr zeigt, was er hat und was er kann, und auch die Höhenretter führen ihre Expertise vor.



Auf den Freiflächen gibt es Einsatzvorführungen zur Brandbekämpfung und zu Verkehrsunfällen und außerdem eine Blaulichtparade, bei der zu sehen ist, was es an Feuerwehrfahrzeugen gibt.

Wer es sich zutraut, kann Teile des Sporttests absolvieren

Die Besucher können nicht nur schauen, sondern auch mitmachen: An den Ständen der Rettungsdienstschule können Interessierte die Reanimation lebloser Personen üben oder Verbände anlegen. Kinder dürfen durch die sogenannte mobile Atemschutzstrecke kriechen, und Jugendliche können sich über die beruflichen Möglichkeiten bei der Feuerwehr informieren. Denn die Feuerwehr möchte diesen Tag auch zur Nachwuchsgewinnung nutzen. Und so kann, wer möchte, bei der Veranstaltung Teile des Sporttests absolvieren, um herauszufinden, ob er oder sie für die Feuerwehr geeignet ist.

Mehrere Hundert junge Menschen haben den Test bereits geschafft. Sie werden ab 10.30 Uhr als Dienstanfänger auf dem Gelände in Tegel feierlich vereidigt.



Der Eintritt zum Erlebnistag ist frei. Thomas Kirstein rät dringend davon ab, mit dem Auto anzureisen, da es keine Parkmöglichkeiten gibt. Er verweist darauf, dass vom S- und U-Bahnhof Jungfernheide Shuttlebusse im Fünf-Minuten-Takt zum Festgelände fahren. Zudem gebe es am Veranstaltungsgelände 2800 Fahrradstellplätze. Den Eingang zum Erlebnistag findet man hier.