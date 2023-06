Im Zeichen des Klimaschutzes: Berlins neue Elektro-Löschautos könnten zu schwer sein

Die Berliner Feuerwehr will sich eine Elektro-Drehleiter kaufen, die sie wegen ihres Gewichts nicht einsetzen kann. Weil Berlin beim Klimaschutz ganz vorn dabei sein will, plant die Behörde auch noch den Kauf von vier Elektro-Lösch- und -Hilfeleistungsfahrzeugen (eLHF) und einen elektrischen Gerätewagen, um den CO₂-Ausstoß ihres Fuhrparks zu reduzieren. Doch auch diese Fahrzeuge sind möglicherweise zu schwer. Nach Angaben erfahrener Feuerwehrleute überschreiten die eLHF das zugelassene Gewicht von 16 Tonnen. Gekauft werden sie trotzdem.

Bereits seit dem vergangenen Jahr besitzt die Berliner Feuerwehr ein 1,8 Millionen Euro teures elektrisches LHF, das sie zuvor 12 Monate getestet hatte. Bei maximaler Beladung dürfte es wohl zu schwer sein für die Stellflächen, die für die Feuerwehrautos ausgewiesen sind, wie der Nordkurier zuerst berichtete. Die Feuerwehrzufahrten und ausgewiesenen Aufstellflächen in Berlin sind nur für eine Achslast von zehn Tonnen und eine Gesamtlast von 16 Tonnen zugelassen.

Ein normales Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug neuester Bauart wiegt neun Tonnen. Mit einer Zuladung von fünf Tonnen ist das ein Maximalgewicht von 14 Tonnen.

Das eLHF wiegt leer 12,79 Tonnen. Es kann allerdings nur 3,21 Tonnen zuladen, bis die 16 Tonnen erreicht sind, mit der eine Feuerwehrzufahrt belastet werden darf. In der Zuladung von 3,21 Tonnen enthalten sind der Wassertank mit 1200 Litern (etwa 1,2 Tonnen Gewicht) sowie 100 Liter Schaummittel (etwa 100 Kilo) und der etwa 100 Kilo schwere Dieseltank für den Range-Extender, einen Dieselmotor, der den Speicher auflädt und gegebenenfalls einen dauerhaften Betrieb sicherstellt.

Feuerwehr: 15,8 Tonnen werden nicht überschritten, Achslast ist entscheidend

Dann wären da noch die sechs Mann Besatzung, die im Idealfall auf so einem Fahrzeug mitfahren. Pro ausgerüstetem Feuerwehrmann sind etwa 95 Kilo zu veranschlagen. Auch diese sind nach Angaben eines Feuerwehrsprechers inklusive.

Bleiben noch 1240 Kilo, die zugeladen werden können. Herkömmliche LHF sind bereits jetzt beladen mit allerlei Ausrüstung: unter anderem Stromerzeuger, Kettensäge, hydraulische Schneide- und Spreizgeräte, Flaschen für Atemluft, Schläuche, Flutlichtstrahler, verschiedene Leitern. Wie man da die 16 Tonnen nicht überschreiten soll, ist für die Feuerwehrleute ein Rätsel. Schon jetzt sei so ein LHF bis obenhin vollgepackt.

Das modernste Feuerwehrauto der Welt mit Elektroantrieb: Das elektrisch betriebene Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (eLHF) ist vollgepackt mit allerlei schwerer Ausrüstung. Bernd Friedel

Aber die Feuerwehrführung verweist darauf, dass das Gewicht nicht überschritten werde. Inklusive Beladung, Löschmitteln und Besatzung betrage das Gesamtgewicht 15,8 Tonnen, sagt ein Behördensprecher. Zudem gehe es immer um die maximale Achslast. Die betrage jeweils zehn Tonnen.

„Wenn das so ist, dann hätte es die Behördenleitung schon längst kommunizieren können, und es hätte bei uns diese ganze Diskussion nicht gegeben“, sagt dagegen ein Feuerwehrmann. „Die Vermutung, dass das Ding schwerer als 16 Tonnen ist, ist bei der Beladeliste begründet und völlig logisch.“ Klarheit könne man ganz einfach erhalten: indem das eLHF einfach mal auf die Waage bei der BSR gefahren werde. Doch das sei bisher nicht erfolgt.

Die elektrische Drehleiter wird an der Schule „eingesetzt“ – zum Training

Das eLHF, das die Feuerwehr seit dem vorigen Jahr besitzt, ist ein Löschfahrzeug des Typs „Rosenbauer RT“. Das RT steht für „Revolutionary Technology“, also Elektroantriebe. Die Rosenbauer International AG ist ein österreichischer Nutzfahrzeughersteller. An dem eLHF rühmt sie „die maßgeschneiderte Fahrzeugarchitektur“, die „eine noch nie dagewesen Fahrdynamik“ erlaube. Laut den technischen Daten, die auf der Website einsehbar sind, hat das Fahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht von 18 Tonnen.

Auf ihrer Website freut sich die Firma Rosenbauer: „Mit der Bestellung fünf neuer E-Fahrzeuge zeigt die Berliner Feuerwehr einmal mehr, dass sie einer der Trendsetter der Feuerwehrwelt ist. Sie sieht sich als öffentliche Einrichtung in einer Vorbildrolle, unterstützt aktiv das Nachhaltigkeitsmanagement der deutschen Hauptstadtregierung und will selbst einen signifikanten Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele leisten.“

Wie die Berliner Zeitung berichtete, plant die Berliner Feuerwehr auch die Anschaffung einer vollelektrischen Drehleiter der Modellreihe RT. Diese Fahrzeuge hätten ein deutlich höheres Gewicht, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef in einer Dienstversammlung. Insbesondere bei der Drehleiter bestehe im Moment das Problem, dass sie auf den Feuerwehrstellflächen im Stadtgebiet noch nicht eingesetzt werden könne. Das Fahrzeug wiegt 18 Tonnen. Laut dem Vize-Behördenchef soll es deshalb an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie in Reinickendorf in Dienst gestellt werden. Die Behörde bekräftigte gegenüber dieser Zeitung, dass es bei der Anschaffung bleibe. Das Gerät soll dem Training dienen.